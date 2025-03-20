«هوتباك» تنفذ مشروع طاقة شمسية على مصنعها في دبي

أعلنت شركة «هوتباك»، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها دبي، عن استكمالها بنجاح تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 2.2 ميغاوات على سطح مبنى منشأة التصنيع التابعة لها في مجمع الصناعات الوطنية بدبي، ليشكل بذلك أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على سطح مبنى في منطقة مجمع الصناعات الوطنية، ما يعزز التزام «هوتباك» بالاستدامة البيئية وتبني حلول الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تواصل «هوتباك» دفع أجندتها للاستدامة وتعزيز مكانتها في صناعة مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة.

وسوف يسهم المشروع في توليد ما يقرب من 3.52 ملايين كيلوواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ما يقلل بشكل كبير من اعتماد «هوتباك» على مصادر الطاقة التقليدية. كما سيعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.992 طن متري كل عام، أي ما يعادل زراعة أكثر من 142،476 شجرة سنوياً.

وقال عبدالجبار بي بي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«هوتباك»: «فخورون بالمساهمة في خفض الانبعاثات ودمج الممارسات المستدامة بعملياتنا. ويشكل استكمال مشروع الطاقة الشمسية خطوة هائلة نحو تحقيق رؤيتنا في دعم أهداف الحياد المناخي الوطنية والتحول إلى شركة محايدة للكربون».