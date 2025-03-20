«أبوظبي الإسلامي» يطلق برنامج التثقيف المالي

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، برنامج التثقيف المالي 2025، كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد من جميع الفئات العمرية وتزويدهم بالمعرفة المالية الأساسية باللغتين العربية والإنجليزية.

واستقطب البرنامج في عام 2024 أكثر من 1000 مشارك من خلال جلسات تثقيف مالي تفاعلية ومخصصة، ما يؤكد التزام المصرف بالتمكين المالي والتعليم المستمر. ويندرج هذا البرنامج في إطار استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بالمصرف، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتطوير المهارات. وعقد المصرف شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية بما فيها وزارة تمكين المجتمع، ووزارة الثقافة، ومجموعة من الجامعات والمدارس.