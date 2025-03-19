«فيتش» ترفع تصنيف القدرة للبنك العربي المتحد إلى -bb



أعلن البنك العربي المتحد أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف القدرة المالية على الاستمرار للبنك (VR)«Viability Rating» إلى -bb من b+، مع تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل عند +BBB بنظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس هذه الترقية في تصنيف القدرة المالية تحسن جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى البنك، والتي تتوقع وكالة فيتش أن تستمر على المدى المتوسط، نتيجةً لعملية تنظيف محفظة القروض وتعزيز معايير الاكتتاب. كما يعكس التصنيف البيئة التشغيلية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الترقية إلى -bb بعد ترقية سابقة للتصنيف في أبريل 2023، عندما تم رفع تصنيف القدرة المالية من b إلى +b، مما يعكس المسار الإيجابي الذي يحققه البنك في تحسين أدائه المالي وإدارة المخاطر.

جودة الأصول

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك: «نحن سعداء بتقدير وكالة فيتش الأخير الذي رفع تصنيف القدرة المالية للبنك العربي المتحد، مما يعكس تحسن جودة الأصول ومؤشرات الربحية، إلى جانب تعزيز معايير الاكتتاب، في ظل النمو المتميز في الأصول على مستوى القطاع».

وأضاف: «إن تنفيذ استراتيجيتنا للنمو يسير وفق الخطة الموضوعة، بما في ذلك خطتنا لتعزيز مركزنا الرأسمالي من خلال إصدار حقوق الاكتتاب المرتقب بقيمة تصل إلى 1.03 مليار درهم، والذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. سيسهم الإصدار في تعزيز الميزانية العمومية للبنك من خلال تحسين القدرة على تلبية المتطلبات التنظيمية ومواجهة التحديات الاقتصادية غير المتوقعة، إضافة إلى دعمنا لتحقيق نمو متوازن في الأصول وضمان استدامة الربحية».