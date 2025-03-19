«مزيد».. خطوة مبتكرة من شمس لتعزيز بيئة الأعمال والإبداع

تماشياً مع رؤيتها في دعم بيئة الأعمال المزدهرة، أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن إطلاق «مزيد»، الخدمة التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتقديم حلول متكاملة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وتوفر «مزيد» مجموعة واسعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتسهيل عمليات تأسيس الشركات وتوسّعها، بما في ذلك الحلول المالية، والتسويق الرقمي، والاستشارات القانونية، والخدمات التشغيلية، ما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة للابتكار والإبداع.

ويأتي إطلاق «مزيد» في إطار استراتيجية «شمس» لدعم رواد الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، من خلال توفير حلول عملية تساعد في تسهيل إدارة الشركات الناشئة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الاستدامة والنمو.

أكد راشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إن «مزيد» تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار الرقمي في بيئة الأعمال، حيث تهدف إلى تسهيل رحلة رواد الأعمال، مما يمكّنهم من التركيز على تنمية مشروعاتهم بدلاً من الانشغال بالإجراءات التشغيلية المعقدة. وأضاف: «إطلاق "مزيد" يأتي انسجامًا مع رؤية الشارقة في دعم الاقتصاد المستدام وتعزيز الاستثمار، ويدعم الجهود المبذولة لتحسين تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات قطاع الأعمال بفعالية».

كما أوضح أن خدمات «مزيد» تأتي تماشياً مع برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، والذي أطلقه المجلس التنفيذي للإمارة، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، من خلال تبنّي «سياسة تجربة المتعامل» التي تركز على الابتكار وتقديم حلول ذكية تعزز الكفاءة التشغيلية لرواد الأعمال.

كما أعلنت شمس عن شراكات استراتيجية مع «أورا» و«بيكو» و«كاشيو». ستتيح هذه الشراكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول بسهولة إلى خدمات مالية وتشغيلية أساسية، مما يضمن للمؤسسين الحصول على الأدوات اللازمة لتحسين عمليات أعمالهم.

من خلال الشراكة مع «أورا»، ستتمكن الشركات من الوصول إلى حلول تمويل مرنة، مثل تمويل الفواتير للمعاملات بين الشركات وخطط الدفع بالتقسيط لرسوم الترخيص، مما يوفر مرونة مالية أكبر للحفاظ على استقرار العمليات ودفع النمو.

تتضمن الشراكة مع منصة «بيكو» مجموعة من الخدمات الأساسية للأعمال، مثل دفع فواتير الخدمات، إدارة فواتير الهواتف المحمولة، حجوزات الطيران والفنادق، ومعالجة الرواتب، مما يساعد الشركات على إدارة عملياتها اليومية بكفاءة. كما تقدم «بيكو» أدوات أعمال رقمية مثل WhatsApp for Business والتوقيعات الإلكترونية، مما يعزز تبسيط العمليات لرواد الأعمال.

تركز «كاشيو» على تقديم حلول متقدمة لإدارة الأموال، بما في ذلك إدارة النفقات، وإنشاء أرقام الحسابات البنكية، ونظام المكافآت من خلال نقاط «كاشيو». كما تقدم الشراكة نموذجاً للمشاركة في الإيرادات.

وفي إطار استراتيجية «مزيد» الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، ستواصل «مزيد» العمل على إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات رائدة في مختلف القطاعات، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الابتكار في بيئة الأعمال وتقديم حلول متطورة تدعم استدامة ونمو الشركات الناشئة في الدولة.