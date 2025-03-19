في عقارات جميرا للجولف .. اكتشفوا سحر الأجواء الرمضانية

تدعوكم عقارات جميرا للجولف لقضاء أوقات مميزة مع أحبائكم خلال شهر رمضان المبارك، والاستمتاع بتجارب إفطار فريدة عبر مختلف مطاعمها.

بوفيه إفطار في ليالي القمر

يقدم ليالي القمر تجربة إفطار استثنائية في الهواء الطلق وسط أجواء هادئة وإطلالات خلابة لعقارات جميراللجولف. يتميز البوفيه بتشكيلة غنية من الأطباق العربية التقليدية والمأكولات العالمية. ابدأوا وجبتكم بالمشروبات الرمضانية المنعشة والشوربات الشهية، ثم استمتعوا بمجموعة متنوعة من المقبلات الباردة والساخنة مثل الحمص البيروتي، الكبة باللحم، وفطائر السبانخ.

يتضمن البوفيه محطات للشواء الحيه التي تُقدم الأطباق المشوية مثل شيش طاووق وقريدس الكرمولة، بالإضافة إلى القوزي باللحم والأرز الشرقي. تُختتم التجربة بتشكيلة حلويات شهية تشمل الحلويات العربية التقليدية،مثل التشيز كيك بالفستق، أم علي، واللقيمات.

الزمان: يومياً ما عدا يوم الاثنين، بدءًا من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً.

السعر: 150 درهماً للكبار، 90 درهماً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاماً

للحجز: يرجى الاتصال على الرقم: 0097145867795

أو زيارة الموقع الإلكتروني:www.dubaigolf.com/jge/promotions-events/layali-al-qamar /

قائمة إفطار للمشاركة في مطعم كاستوري

استمتعوا بأجواء رمضان الدافئة في مطعم كاستوري مع قائمة إفطار متميزة مُصممة للمشاركة تضم خمسة أطباقاً تعكس تقاليد ونكهات مميزة. تبدأ التجربة بتشكيلة منعشة من الفواكه الطازجة والمشروبات، يتبعها حساء شهي. تتميز القائمة بمقبلات شهية مثل كباب الذرة وباكودا، وأطباق رئيسية غنية مثل دجاج بالزبدة ولحم ضأن مدخن.

استمتعوا بهذه الأطباق اللذيذة في الأجواء الساحرة لمطعم كاستوري على السطح، حيث يمكنكم الاحتفال بالشهرالفضيل مع أحبائكم في مكان مثالي يجمع بين النكهات المميزة والإطلالات الخلابة

الزمان: يومياً ما عدا يوم الاثنين، يفتح المطعم من الساعة 5 مساءً السعر: 125 درهماً للشخص

للحجز: يرجى الاتصال على الرقم 0097145867761

أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaigolf.com/jge/promotions-events/iftar-at-kasturi/