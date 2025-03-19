طيران الإمارات : 7 وجهات جديدة تستقبل الإيرباص A350

كشفت طيران الإمارات عن مجموعة جديدة من الوجهات التي ستستقبل طائرتها الإيرباص A350، مع دخول المزيد من الطائرات الجديدة.

ومع الدفعة الجديدة من خطط تشغيل طائرات A350، تُوسّع الناقلة قائمة وجهاتها القصيرة والمتوسطة المدى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، ولأول مرة، ستُشغّل طيران الإمارات طائرة الإيرباص A350 في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يعكس توسعنا الإستراتيجي في تشغيل طائرات الإيرباص A350 عبر مناطق جغرافية متنوعة تشمل الشرق الأوسط ودول الخليج وأوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، مرونة وكفاءة هذه الطائرة.

وستبدأ أحدث إضافات أسطول طائرات A350 من طيران الإمارات عملياتها المجدولة إلى كل من تونس بواقع ست رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 يونيو، وعمّان عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 يونيو، واسطنبول عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 يوليو، والدمام عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 يوليو، وهو تشي منه في فيتنام عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 أغسطس، وبغداد بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 3 أغسطس، وأوسلو عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 سبتمبر.