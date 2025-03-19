سوق تجهيز المتاجر الفاخرة يتوقع نمواً مضاعفاً 2030

يشهد سوق تجهيز المتاجر الفاخرة في الشرق الأوسط نمواً طردياً مع توقعات بزيادة قيمته بمقدار الضعف تقريباً من 16.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 32.7 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على الحرفية المخصصة والمبادرات القائمة على الاستدامة والاستثمارات واسعة النطاق في قطاع التجزئة في جميع أنحاء المنطقة.

وتتجه العلامات الفاخرة بشكل متزايد نحو تصميم مساحات التجزئة لديها بما يلبي التفضيلات الخاصة بالمستهلكين في المنطقة بما فيها من حصرية وأصالة وبراعة الحرفة. وينعكس هذا الاتجاه في سوق الملابس المخصصة في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن ينمو من 46.75 مليون دولار في عام 2024 إلى 70.67 مليون دولار بحلول 2032.

وينمو سوق الحرف اليدوية في الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.2% (2022 - 2028)، مدفوعاً باهتمام المستهلكين بالفنون الحرفية التقليدية. وبدورها، تشهد العلامات ودور التصميم المحلية طلباً متزايداً مع سعي المستهلكين إلى الحصول على تصميمات حرفية عالية الجودة مفصلة حسب الطلب في مجالي الأزياء والديكورات الداخلية لمتاجر التجزئة.

وأسهم حضور دبي المتنامي في مجال التجزئة في تكريس مكانتها لاعباً رئيسياً في قطاع الفخامة العالمي. وتشهد مراكز التسوق ومساحات التجزئة عمليات تحول واسعة النطاق، بما في ذلك مشروع توسعة مول الإمارات بقيمة مليار درهم إماراتي لإضافة 40 متجراً جديداً من متاجر التجزئة الراقية وتعزيز جاذبية المدينة وجهة فاخرة للتسوق. وسيواصل مشهد التجزئة في الإمارات تطوره خلال المرحلة المقبلة.