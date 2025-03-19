«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تحتفي بالمتميزين وتكرم 40 فائزاً

نظّمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «ملتقى التميز السنوي الأول 2025»، وذلك في حفل أقيم بحضور نخبة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين والموظفين المتميزين في المؤسسة. وشهد الحفل تكريم نحو 40 فائزاً بجوائز التميز تقديراً لجهودهم الاستثنائية وإنجازاتهم البارزة التي ساهمت في تعزيز مكانة المؤسسة محلياً وعالمياً.

وفي أمسية مميزة، ألقى ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كلمته أكّد خلالها على أهمية التميز كقيمة جوهرية في استراتيجيات المؤسسة، مشيراً إلى أن توجهات المؤسسة الاستراتيجية تواكب توجهات القيادة الرشيدة وتدعم أجندة دبي الاقتصادي D33.

وتم توزيع الجوائز ومن بينها جائزة أفضل اقتراح، وجائزة الموظف المجتمعي، وجائزة الجندي المجهول، وجائزة القائد الإيجابي، وجائزة الإدارة الملتزمة، وجائزة أفضل إدارة في الظهور الإعلامي. كما تم تكريم فرق العمل التي ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية، من بينها فريق عمل الإشراف على استكمال أعمال المقر الرئيس الجديد، وفريق «خدمات 360»، إلى جانب تكريم شخصيات بارزة بجوائز «قائد التغيير» و«القائد المنجز»، واختُتم الحفل بتكريم ناصر النيادي، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي.