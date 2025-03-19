«فيتش» ترفع تصنيف «بن غاطي»

أعلنت شركة بن غاطي القابضة رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة «فيتش»، حيث ارتفع تصنيفها لاحتمالية التخلف عن سداد الديون طويلة الأجل (IDR)، وكذلك تصنيف ديونها غير المضمونة من «B+» إلى «BB-».

وتعكس هذه الترقية الوضع الممتاز للشركة، ومسار نموها المستدام، واتساع نطاق علامتها التجارية على الصعيد العالمي.

كما منحت وكالة «فيتش» الشركة تصنيف «نظرة مستقبلية مستقرة»، ما يرسخ الثقة في انضباطها المالي المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن بن غاطي تتمتع بسيولة مالية قوية، وتعتمد سياسة مالية محافظة، مع تمتعها بصافي دين منخفض بمعدل 0.8 مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في 2024. كما يساهم الوضع المالي القوي في توليد تدفقات نقدية كفيلة بتمكين الشركة من الاكتفاء ذاتياً في تمويل مشاريعها المستقبلية.