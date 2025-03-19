عبد الله بن طوق يطّلع على أحدث التقنيات الرقمية لحماية الملكية الفكرية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تسير بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للابتكار والإبداع، وحماية الأفكار واستثمارها كأحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن إنشاء مركز «إنستا بلوك» يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة ريادية لحماية الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة بيئة إبداعية تدعم الموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».

جاء ذلك خلال زيارة بن طوق إلى مركز «إنستا بلوك» للحجب الفوري بمدينة دبي للإعلام، والذي أنشأته وزارة الاقتصاد مؤخراً، بهدف التصدي لمواقع بث المحتوى الرقمي المخالفة لتشريعات وقوانين حماية الملكية الفكرية في الدولة. ويأتي المشروع ضمن المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، والتي تضم أكثر من 30 مبادرة.

واطلع بن طوق على آليات عمل المركز، والتقنيات المتقدمة التي يوظفها، والتي تشمل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى المخالف وحجبه بشكل فوري، ما يعزز سرعة وكفاءة إنفاذ التشريعات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال الشراكات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية الإقليمية والعالمية، لتنسيق الجهود المشتركة لضمان حماية الحقوق الفكرية للمبدعين والمنتجين للمحتوى الرقمي.

وقال: «يمثل تطوير قطاع الملكية الفكرية في الإمارات أولوية استراتيجية نعمل على تحقيقها من خلال شراكاتنا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتبنّي أحدث التقنيات لتعزيز نفاذ التشريعات، ما يسهم في تمكين المبدعين والمنتجين من تحقيق الاستفادة القصوى من أعمالهم الفكرية والإبداعية، وضمان استدامة الاقتصاد الرقمي».

وسلطت الزيارة الضوء على الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الاقتصاد مع عدد من الجهات البارزة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير آليات متطورة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وضمان عدم نشر واستغلال المحتوى إلا بإذن من أصحاب الحقوق. واختتم بن طوق زيارته بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير المركز .

وشهدت عمليات حجب المواقع المخالفة في الدولة قفزة نوعية خلال 2024، إذ تم حجب 4,557 موقعاً مخالفاً، مقارنة بـ 1,123 موقعاً في 2023، ما يعكس التقدم الكبير للإمارات في مواجهة التعدي الرقمي وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين.