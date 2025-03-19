«فيزا»: 77 % من مستهلكي الإمارات أكدوا ثقتهم في أساليب الدفع الرقمية

أصدرت «فيزا» دراسة حديثة، كشفت فيها عن ارتفاع وعي المستهلكين، وزيادة الإجراءات الاحترازية التي يتخذونها لإتمام المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات. واستطلعت النسخة السنوية التاسعة من دراسة «ابقَ آمناً»، آراء 5,800 شخص بالغ في 17 سوقاً متوزعة في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت إلى أن 99 % من المستهلكين في الدولة، يتخذون مزيداً من الإجراءات الاحترازية، لضمان أمن معاملاتهم الرقمية، ما يسلط الضوء على ارتفاع الوعي، تماشياً مع الزخم الكبير الذي يكتسبه القطاع.

وأكد 77 % من مستهلكي الإمارات، ثقتهم في أساليب الدفع الرقمية. وتُظهر الدراسة أرقاماً إيجابية مميزة، في ما يتعلق باستمرار تسارع اعتماد المدفوعات الرقمية بالدولة، حيث أعرب أكثر من ثلاثة أرباع (77 %) المشاركين في الاستبيان، عن ثقتهم بشكلٍ كامل أو جزئي بأساليب الدفع الرقمية. ويتوقع 81 % من المستهلكين المشاركين في الاستبيان في الدولة، أن يزداد استخدامهم للمدفوعات الرقمية خلال العام المقبل.

ومن جانبها، قالت سليمة جوتييفا نائب الرئيس ومديرة شركة Visa في دولة الإمارات: «يسرنا إصدار نتائج النسخة الأحدث من دراسة «ابقَ آمناً»، التي أجريناها في دولة الإمارات، والتي تؤكد الدور الهام الذي تلعبه شركات التجزئة والمؤسسات المالية في بناء ثقة المستهلكين بالمدفوعات الرقمية والحفاظ عليها. وتوفر الدراسة رؤى قيّمة، من شأنها أن تسهم في إثراء استراتيجيات القطاع، لتعزيز ثقة المستهلكين، وضمان أمان نظام المدفوعات الرقمية، ودعم جهود الحكومة الإماراتية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي».

ويؤكد تقريباً جميع (99 %) المستهلكين المشاركين في الاستبيان في الدولة، حذرهم في ما يخص الطلبات المشبوهة، إذ يمتنع 61 % عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم تحويل الأموال نيابة عن شخص آخر، ويمتنع 59 % عن مشاركة بيانات البطاقة أو الحساب. كما قام ثمانية وأربعون في المئة (48 %) منهم، بوضع تنبيهات باستخدام الرسائل النصية القصيرة، لتنبيههم عند إجراء أي معاملات متعلقة بالحساب.

ويستخدم المستهلكون في دولة الإمارات عدة خيارات للدفع الرقمي، أبرزها المدفوعات عبر البطاقات بنسبة 67 %، والهواتف المحمولة بنسبة 59 %، والتحويلات المصرفية عبر التطبيقات أو المنصات المعتمدة 59 %. ويرى سبعون في المئة (70 %) من المشاركين، أن المدفوعات الرقمية، هي الوسيلة الأسرع والأكثر سهولة، إذ يقول 66 % إن خيارات الدفع الرقمي، تتيح لهم إمكانية إجراء مدفوعات في أي وقت ومن أي مكان.