«جي آند جي» الإيطالية تختار رأس الخيمة مركزاً إقليمياً

أعلنت شركة جي آند جي كومبوسايت، إحدى الشركات الإيطالية لتصنيع وتوريد المكوّنات المتطورة من الألياف الكربونية والمواد المركبة عالية الأداء، عن تأسيس مقرها الإقليمي في رأس الخيمة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة من خلال استئجار منشأة صناعية بمساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لـمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، حيث ستتولى الشركة إنتاج مكوّنات متقدمة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات، ولا سيما رياضة السيارات والسيارات فائقة السرعة، إضافة إلى الصناعات البحرية والدفاعية والفضائية، وقطاع التصميم الداخلي الفاخر. ومن المقرر بدء المنشأة عملياتها التشغيلية بالكامل في سبتمبر.

وجرى توقيع اتفاقية الإيجار بحضور ستيفانو أسوني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شركة جي آند جي كومبوسايت، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز.

وقال ستيفانو أسوني: رأس الخيمة تتميز بمزيج فريد من المزايا التنافسية، بدءاً من موقعها الاستراتيجي القريب من المراكز الصناعية الرئيسة، وصولاً إلى الديناميكية المتسارعة لقطاع السيارات في الإمارة. نحن على ثقة بأن البيئة الصناعية المتنامية في رأس الخيمة ستمنحنا فرصاً واعدة للنمو المستدام.