مجموعة الإمارات تمدد برنامج "رولز-رويس" المخصص للإماراتيين

أعلنت مجموعة الإمارات، تمديد برنامج "رولز-رويس" للقيادة لمدة خمس سنوات إضافية، في إطار جهودها لتمكين ودعم المهارات والقدرات القيادية للمواطنين الإماراتيين.

وقع الاتفاقية عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وإيوان ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في "رولز-رويس"، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ومن شأن تمديد الاتفاقية ضمان استفادة خمس دفعات إضافية من برنامج التدريب المصمم خصيصاً للمواطنين الإماراتيين، ما يوفر لهم فرصاً أوسع وموارد داعمة لتطوير مسيرتهم المهنية.

وتخرج من البرناتمج حتى الآن، 175 خريجاً عبر 11 دفعة، يشغل العديد منهم حالياً مناصب قيادية عليا في وحدات الأعمال المختلفة ضمن مجموعة الإمارات.

ويُعد برنامج "رولز-رويس" للقيادة، المبادرة الرئيسية لتطوير القيادات في مجموعة الإمارات، حيث تم تصميمه لتزويد الكفاءات الإماراتية بالمهارات اللازمة لدفع نجاح الأعمال وإعدادهم لأدوار قيادية مستقبلية.

وسيشمل البرنامج المجدد منهجاً مطوراً يغطي الإدارة المالية والتجارية والاستدامة والتقنيات الناشئة ومستقبل الأعمال، والإستراتيجيات، والتأثير الشخصي، والابتكار، وسيستفيد الخريجون أيضاً من الوصول إلى شبكة خريجي البرنامج، التي تتيح لهم بناء علاقات قائمة على تجاربهم المشتركة، وتوسيع شبكاتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز مجتمع مزدهر من القادة الإماراتيين الحاليين والمستقبليين.