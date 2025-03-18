«رمضان في دبي»: تواصل التجارب الممتعة والاحتفالات الاستثنائية

تضم عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من شهر رمضان المبارك مجموعة متنوعة من التجارب، والعروض الترويجية، والفعاليات الثقافية والترفيهية التي يمكن لسكان وزوار دبي الاستمتاع بها في إطار حملة رمضان في دبي، التي تنظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وتستضيف مجموعة الزرعوني سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة في جزيرة بلوواترز وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس يوم 22 مارس. كما يمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية يومي 21 و22 مارس في تمام الساعة 10 مساءً. كما تتواصل حتى 6 أبريل فعالية أطياف رمضانية لتضيء منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي مول طوال شهر رمضان، حيث تقدم مجموعة من العروض الضوئية والصوتية المذهلة التي تعكس أجواء الشهر الكريم.

عروض ثقافية وترفيهية

وخلال عطلات نهاية الأسبوع حتى 23 مارس، يمكن للجمهور الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية مثل «بو طبيلة»، بالإضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي ووك، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية. يختلف موعد انطلاق الفعاليات بحسب كل وجهة، حيث تبدأ بين الساعة 9 مساء و12 منتصف الليل.

«رمضان آت ذا بارك»

كذلك تتواصل بمسرح حديقة زعبيل حتى 23 مارس فعاليات الدورة الأولى من رمضان آت ذا بارك، والتي تتضمن احتفالات مميزة وتجارب إفطار وسحور رائعة من عربات الطعام إلى حلويات رمضان، ومنافذ بيع القهوة، ومشاريع محلية ومنزلية، وعلامات تجارية معروفة، وعروضاً ثقافية مميزة، وأنشطة ترفيهية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة، وأيضاً فعاليات رياضية، ومنطقة ألعاب وتحديات خاصة بالأطفال، ولقاء شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، إلى جانب الكثير من الأنشطة والتجارب الأخرى في أجواء خارجية ممتعة. تستقبل الفعالية الزوار يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل من الاثنين حتى الخميس، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل من الجمعة حتى الأحد.

مهرجان شارع المأكولات

ويستمر مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثالثة، محولاً منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات حتى 23 مارس. حيث يمكن للزوار الدخول إلى فعاليات المهرجان مجاناً، والذي يضم أكثر من 55 مطعماً مشاركاً، موزعة على 5 مناطق، لتقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات مليئة بالموسيقى الحية، وفناني الرسم بالحناء، والخط العربي، والرسوم الكاريكاتورية، والفنانين المتجولين. كما تدعو الإفطارات الجماعية الجمهور لتناول الوجبات المجانية يومي الجمعة والسبت. علماً أن المهرجان يفتح أبوابه يومياً أمام جميع الزوار حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

«نوت أمجلس»

وتتواصل حتى 30 مارس فعالية «نوت أمجلس» بفندق 25hours، ون سنترال. وتتميز هذه التجربة الفريدة من نوعها بأجواء مريحة وغير رسمية تحاكي منازل منطقة الشرق الأوسط مع الفعاليات الترفيهية الممتعة، والمأكولات الشهية، والإطلالات الرائعة على متحف المستقبل، حيث جرى تصميم المكان لقضاء أمسيات رمضانية مميزة، سواء كان الضيوف يرغبون في ممارسة ألعاب الطاولة التقليدية أو ألعاب الفيديو الحديثة بصحبة الأصدقاء، أو الاستماع إلى الموسيقى الحية، أو مجرد الاستمتاع بالأجواء الرائعة.

وتستمر أيضاً حتى 23 مارس بجميرا أبراج الإمارات فعاليات الدورة الثالثة من «شارع رمضان»، حيث يمكن الاستمتاع بالدخول إليها مجاناً للاستمتاع بفعاليات ترفيهية وثقافية، وتجارب تسوق فريدة من نوعها، ومأكولات شهية. ويفتح السوق أبوابه يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع.

وتقام فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حتى 27 مارس، وتتضمن أنشطة ثقافية مميزة، بالإضافة إلى ركوب الجمال، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل، ويبلغ سعر التذكرة 35 درهماً يمكن استبدالها بقسائم للإنفاق في جميع أنحاء السوق.

روائع القرية العالمية

وتقدم فعالية روائع رمضان في القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية نابضة بالحياة حتى 30 مارس من خلال 30 جناحاً تضم أكثر من 3500 متجر لتسلط الضوء على التقاليد الغنية لأكثر من 90 ثقافة مختلفة، إلى جانب أكبر تجربة تناول طعام عالمية على مستوى المنطقة في ساحة المطاعم مع 11 مطعماً عالمياً وأكثر من 250 كشكاً للمأكولات والمشروبات، وهناك أيضاً ملتقى القرية العالمية المذهل، وتحدي رمضان للمشي، والفعاليات الثقافية والترفيهية، وإطلاق مدفع رمضان يومياً مع غروب الشمس.

ويستضيف سوق «رايب ماركت» حتى 30 مارس مجموعة من الأنشطة الخاصة في موقعه الرئيسي داخل حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساء، ويوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساء، ويضم السوق أكثر من 100 متجر، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تحمل طابع رمضان مثل صنع الفوانيس، والرسم على القماش، والتمور، ورسم الحناء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار، والعروض الثقافية الحية.

جولة إفطار في الأسواق

وتأخذ جولة إفطار أسواق دبي التي تنظمها شركة «فراينج بان أدفنتشرز»، عشاق الطعام في جولة عبر أسواق دبي القديمة اليوم وفي أيام 20 و22 و27 مارس، حيث يجتمع 2500 شخص كل مساء لتناول الإفطار الجماعي، يلي ذلك التوقف عند مخبز محلي في قلب سوق التوابل، ثم يتم اختتام التجربة برحلة عبر الخور لتناول وجبة عائلية تقليدية في مطعم إماراتي تأسس في ستينيات القرن الماضي.

ويستضيف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري برنامج إفطار ثقافي خاص يومياً حتى 28 مارس في منطقة الفهيدي التاريخية الشهيرة، حيث يمكن للسكان والزوار للاستمتاع بإفطار تقليدي، يليه جولة إرشادية في المسجد، وتجربة بدوية رائعة مع الصقور، وتجمع رمضاني ممتع مع ألعاب الطاولة والمرطبات، وفرصة زيارة البيت التراثي الخاص بالمركز، والذي جرى تصميمه لإحياء الثقافة والتراث التقليدي لدبي.

وتجمع تجربة الإفطار الإماراتي الأصيل تحت النجوم في مزرعة «Camel Uschi» بين أسلوب الضيافة الإماراتية التقليدية والإطلالات الطبيعية الخلابة لصحراء دبي، وتمنح هذه التجربة الزوار حرية الاختيار بين تناول الطعام في البيئة الصحراوية تحت النجوم أو داخل خيم بدوية مصممة خصيصاً لهذه التجربة ومزينة بالمفروشات العربية التقليدية والوسائد المريحة. وتتواصل التجربة حتى 30 مارس.

إفطار سفاري بارك

وتقدم دبي سفاري بارك للضيوف حتى 30 مارس فرصة فريدة من نوعها للاستمتاع بإفطار رمضاني بالقرب من الزرافات أو الأسود بعد جولة سفاري حصرية. وتتضمن التجربة استكشاف المناطق ذات الطابع الخاص، وجولة بصحبة مرشد في الحياة البرية، والتفاعل مع الزرافات والأسود.

ويمكن للراغبين في المشاركة الحجز عبر الموقع الإلكتروني لدبي سفاري بارك، والتي تفتح أبوابها أمام جميع الزوار من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، وتواصل فتح أبوابها حتى الساعة 8 مساءً للضيوف المشاركين في تجربة الإفطار.

كذلك، تفتح العديد من المطاعم المتنوعة في دبي أبوابها حتى 30 مارس لاستقبال الزوار طوال النهار كالمعتاد، وتقدم تشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والأطباق العالمية خلال شهر رمضان المبارك، ويشمل ذلك مجموعة من خيارات الإفطار والسحور اللذيذة التي تلبي احتياجات الجميع، سواء كانوا يحتفلون بالشهر الفضيل، أو يتطلعون إلى استكشاف تجارب تناول الطعام والمأكولات الشهية في المدينة خلال النهار. كذلك تستقبل الخيام الرمضانية الفخمة في مواقع شهيرة أو فنادق فاخرة في مختلف أنحاء المدينة، الزوار للاستمتاع بتجارب استثنائية للإفطار والسحور.

وتتميز هذه الخيام بتصاميمها الداخلية المميزة والمتقنة، والفعاليات الرمضانية الرائعة، والمأكولات الشهية.

كما يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة أفضل مطاعم المدينة وأرقى خيارات الإفطار والسحور من داخل منازلهم، استكشاف مجموعة من خيارات تناول الطعام الحصرية على تطبيق Zomato والاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على وجبات الإفطار في أكثر من 500 وجهة للمأكولات في مختلف أنحاء المدينة.

تجربة التخييم في حتّا

وتقدم منتجعات حتا حتى 25 مارس تجربة تخييم فاخرة لا مثيل لها تحت بريق النجوم، مع إمكانية إشعال النيران والشواء، والوصول غير المحدود إلى 18 نشاطاً خارجياً متنوعاً، وتخفيضات حصرية على التجذيف بقوارب الكاياك، وركوب الدراجات الجبلية، وأنشطة Go Gravity، وخيارات الإفطار والسحور، سواء كان الضيوف يقيمون في Damani Lodges الفاخرة أو في Domes مع مسابح خاصة، أو حتى في المخيمات التقليدية.

باقات الفنادق

وتساعد العروض الحصرية من فنادق دبي والتي تتواصل حتى 30 مارس العائلات والأصدقاء على قضاء المزيد من الوقت معاً، والاستمتاع بتخفيضات حصرية خلال شهر رمضان المبارك. وتشمل الفنادق التي تقدم تجارب وعروض وقوائم طعام خاصة خلال الشهر الكريم منتجع الحبتور جراند أوتوغراف كوليكشن، ومنتجع ومنتزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع روضة بيتش، وفندق ستوديو إم أرابيان بلازا، وفندق سويس أوتيل الغرير، وفندق وأجنحة تايم أوك، ومنتجع ومارينا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وفندق دبليو دبي الميناء السياحي.

الوجهات السياحية

وترحب مناطق الجذب السياحي الشهيرة في دبي حتى نهاية الشهر بالعائلات والأصدقاء لقضاء أسعد اللحظات وصنع أجمل الذكريات طيلة الشهر الكريم مع عروض خاصة يقدمها دبي دولفيناريوم، وجو جرافيتي في حتا وادي هب، وآي إم جي عالم من المغامرات، ولابيتا دبي باركس آند ريزورتس، ولوكو بير، وذا جرين بلانيت، وحديقة وايلد وادي المائية.

ويمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بحضور دورة حتا الرمضانية التي تُقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان، وتنظمها شركة «جروب جيمز» خلال أول 20 يوماً من شهر رمضان، حيث تقدم الدورة الرمضانية الشهيرة لأفضل الرياضيين فرصة التنافس في 9 ألعاب حماسية.

ويرحب تحدي رمضان للجري بالمشاركين من جميع المستويات والقدرات في الحديقة القرآنية يوم 23 مارس من الساعة 9 مساءً، حيث يمكنهم الاختيار من بين مسارات بطول 3 و6 و9 كيلومترات. ويتميز هذا التحدي بأنه مناسب للجميع، سواء كانوا رياضيين محترفين، أو كانوا يسعون فقط للحفاظ على صحتهم وممارسة النشاط البدني. يمكن للجميع التسجيل الآن على الموقع الإلكتروني للفعالية.

ليالي متحف الشندغة

وتقدم ليالي رمضان في متحف الشندغة حتى 23 مارس للزوار فرصة فريدة من نوعها للتعمق في التراث الغني لدولة الإمارات، مع سلسلة من التجارب التفاعلية والعروض الثقافية، حيث يمكن للحضور استكشاف العادات والتقاليد الراسخة لشعب الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

ليالي دبي أوبرا

وتحتضن دبي أوبرا في 21 مارس أمسية شعرية رائعة في إطار فعالية ليالي رمضان، تضم ثلاثة من أبرز الشعراء العرب، وهم فيصل العدواني، ومحمد السكران، وناصر الوبير. ويمكن لمحبي الشعر الاستمتاع بأمسية مليئة بالصور الشعرية الجميلة، والتعابير، والأبيات الموزونة التي يقدمها هؤلاء المبدعون.

ويقدم The Dubai Balloon في فندق أتلانتس النخلة حتى 30 مارس المعرض الفني «أصداء الهلال»، الذي يجمع بين الفن العربي المعاصر والتراث العريق، مع إطلالات خلابة على المدينة، حيث يحول هذا المعرض الفريد من نوعه المكان إلى لوحة فنية رائعة حتى 30 مارس، ويسلط الضوء على المواهب الفنية الصاعدة في دولة الإمارات. ويفتح المعرض أبوابه أمام حاملي تذاكر The Dubai Balloon العادية أو السريعة.

عرض «ذا ماجيك أوف روب ليك»

وخلال الفترة من 21 وحتى 23 مارس، يرحب عرض «ذا ماجيك أوف روب ليك» بسكان المدينة وزوارها من الأصدقاء والعائلات، حيث يقدم فنان خفة اليد المعروف عالمياً خمسة عروض مذهلة في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتهر روب ليك بالخدع المذهلة والحضور القوي على المسرح، حيث نجح في إبهار جمهوره في مختلف أنحاء العالم من خلال عروض خفة اليد التي يقدمها.

كذلك خلال الفترة من 21 وحتى 23 مارس، يمكن للعائلات التي لديها أطفال تبدأ أعمارهم من عامين حضور حفل سبوت، الذي يُقام في دبي للمرة الأولى في جميرا زعبيل سراي، مع مجموعة من الاحتفالات التفاعلية المليئة بالأغاني والاستعراضات والألعاب الممتعة. ويقدم العرض المستوحى من كتاب الأطفال المحبوب «عيد ميلاد سعيد سبوت»، حكاية الجرو «سبوت» الممتعة والتي يشاركه فيها أصدقاؤه المحبوبون القرد ستيف، والتمساح توم، وفرسة النهر هيلين.

تجربة ناروتو ذا جاليري

وطوال الفترة حتى 6 أبريل في دبي أوتليت مول، يمكن لعشاق شخصيات الرسوم المتحركة اليابانية «الأنمي» المحبوبة الاستمتاع بمعرض «تجربة ناروتو ذا جاليري»، والتي تأخذ الزوار في مجموعة من المغامرات الممتعة من خلال عرض مختار بعناية يشمل الصور المذهلة، ومقاطع الفيديو الرائعة، والأعمال الفنية الحصرية. تبدأ أسعار التذاكر من 55 درهماً، ويمكن للأطفال دون سن السادسة الدخول إلى المعرض مجاناً.

مبادرات دائرة الشؤون الإسلامية

وتقدم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة من المبادرات الرمضانية حتى 29 مارس، ويشمل ذلك توزيع وجبات الطعام على الجمعيات الخيرية المعتمدة في جميع أنحاء المدينة بالشراكة مع طلبات، ومسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المجتمع لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بزينة منازلهم خلال شهر رمضان والعيد، وإطلاق بودكاست متخصص للتأمل في أسرار القرآن الكريم، وهو أول بودكاست من نوعه يصدر عن مؤسسة حكومية.

«أبطال رمضان»

وتدعو الدورة السادسة من مبادرة «أبطال رمضان» سكان دبي وزوارها للاحتفال بروح العطاء في هذا الشهر الفضيل، وذلك حتى 29 مارس. وتهدف المبادرة التي تنظمها «دبي للثقافة» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة «طلبات الإمارات»، إلى مساندة الأسر المتعففة والمحتاجين على مستوى الدولة، عبر تشجيع كل فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور، وطرود المير الرمضاني، وثياب العيد، وزكاة الفطر على تطبيق «طلبات».

حملة وقف الأب

تستمر حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في فبراير الماضي، في استقبال التبرعات، وتهدف الحملة إلى تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وأعلنت الحملة عن 6 آليات لاستقبال التبرعات والمساهمات من الأفراد والمؤسسات، تشمل الموقع الإلكتروني للحملة، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، والحوالات المصرفية، ومركز الاتصال الخاص بالحملة، وتطبيق «دبي الآن»، ومنصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود».

وتتواصل الحملة حتى 30 مارس. ويُقام سوق الأعمال الخيرية الذي تنظمه جمعية دار البر في منطقة بر دبي حتى 4 أبريل، ويسلط الضوء على رواد الأعمال والشركات الناشئة في دبي، ويشجع الجميع على العطاء خلال هذا الوقت المميز من العام.