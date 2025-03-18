781 عارضاً بمعرض دبي للأخشاب والمكائن في أبريل

يخصص معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب «المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على مدار ثلاثة أيام 12 جناح عرض دولياً متميزاً. وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في فعاليات الدورة الحادية والعشرين 781 عارضاً محلياً وعالمياً ما يزيد عن 50 دولة حول العالم. حيث توفر الأجنحة الدولية منصة فريدة أمام العارضين لاستعراض أحدث اتجاهات الصناعة، والتطورات التقنية، والمنتجات المبتكرة، ما يتيح للمشاركين فرصة استكشاف حلول متقدمة تلبي احتياجات السوق المتنامية، ويسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين المصنعين، والموردين، والمشترين، والمهتمين بالقطاع.

وتشمل أجنحة الدول المشاركة كل من البرتغال، الغابون، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، كندا، لاتيفيا، جمهورية مصر العربية، حيث تُقدم الأجنحة الدولية عرضاً للمنتجات المتميزة والتطورات الرائدة، ما يساهم في تعزيز النمو والتوسع في هذه الصناعة الحيوية.