سيف المدفع عضواً بالمجلس الاستشاري لاتحاد مراكز التجارة العالمية

اختار اتحاد مراكز التجارة العالمية، سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضواً في المجلس الاستشاري للمؤتمرات والمعارض التابع للاتحاد، والذي يعد منصة دولية تضم نخبة من قادة صناعة المعارض والرؤساء التنفيذيين للمعارض والخبراء العالميين في هذا المجال، والذي يتم اختيارهم بناءً على خبراتهم الواسعة. ويشكل القرار إنجازاً مهماً يؤكد السمعة العالمية الرائدة لمركز إكسبو الشارقة في قطاع المعارض، كما يمثل تقديراً للإنجازات التي حققها إكسبو الشارقة وللمسيرة الحافلة لسيف محمد المدفع في قطاع المؤتمرات والمعارض.

وأكد سيف محمد المدفع حرصه على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مركز إكسبو الشارقة في تنمية التعاون الدولي لتعزيز استدامة صناعة المعارض، بالإضافة إلى نقل تجربة المركز الرائدة في مجال تنظيم واستضافة كبرى المعارض الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات الذي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب أهمية المعارض المتخصصة التي تمثل منصات مهمة لمجتمعات الأعمال والمستثمرين لتسهيل عقد الصفقات واستكشاف الفرص الاستثمارية في دول العالم وتوسعة أعمالهم.