781 عارضاً و12 جناحاً دولياً في معرض دبي الدولي للأخشاب 2025

يستعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2025 لاستقبال 781 عارضًا من أكثر من 50 دولة، مع تخصيص 12 جناحًا دوليًا لدول بارزة، تشمل البرتغال، والجابون، والصين، والولايات المتحدة، والهند، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، وفرنسا، وكندا، ولاتفيا، ومصر، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويحظى المعرض بدعم جهات دولية مرموقة، منها French Timber، والرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، والرابطة الهندية لمصنعي آلات الأخشاب (IWMMTA)، والمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، والمجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي لمصنعي آلات الأخشاب، وجمعية المهندسين في الإمارات، وجمعية المقاولين في الإمارات، ومعهد KOFPI الكوري للغابات.

وأكد وليد فرغل، مدير عام المعرض، أن الحدث يرسخ مكانة دبي وجهة رئيسية لصناعة الأخشاب ومكائن التصنيع، مشيرًا إلى أن الأجنحة الدولية تعكس التطور المتسارع في القطاع، واهتمام الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية في المنطقة.

وأضاف أن المعرض يجمع بين المصنعين والموردين والمستثمرين ومطوري المشاريع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في قطاع الأخشاب، والماكينات، والمواد الأولية، وتقنيات التشطيب، كما يواكب جهود الاستدامة العالمية، عبر تسليط الضوء على الأخشاب الصديقة للبيئة وحلول البناء المستدامة، بما يتماشى مع رؤية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويواصل معرض دبي للأخشاب توسعه الإقليمي، مع تنظيم "المعرض السعودي الدولي للأخشاب" في الرياض من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، ومعرض القاهرة الدولي للأخشاب” في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025.