الارتقاء بمهارات القوى العاملة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

أندرياس هاسيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة أومبوري



في ظل توافر أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل متزايد، سيشهد مجال البرمجة، شأنه شأن العديد من أشكال العمل المعرفي الأخرى، اندثاراً أسرع مما كنا نتخيل. وأخيراً، يعمل نموذج o3 من أوبن إيه آي على دفع حدود الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف إمكانيات الأتمتة. والأهم من ذلك، يجب ألا ينظر إلى هذا على أنه إشارة للشركات لتقليل مدخلاتها البشرية. بل يتعلق الأمر بتعزيز مهارات قوتها العاملة واحتضان مستقبل يمكن فيه لفرق أصغر ومتخصصة للغاية تحقيق نتائج غير عادية.

أولاً، يجب أن يتطور مفهومنا للموهبة. تشبه إدارة شركة في عصر الذكاء الاصطناعي الحالي إدارة فريق رياضي من النخبة. يتطلب النجاح تشكيلة رائعة من اللاعبين متعددي المواهب (الموظفين)، يساهم كل منهم بنقاط قوة فريدة ولكنهم متحدون في التزامهم بأهداف مشتركة. وكما هو الحال في الرياضة، لا يمكن لأحد أن يكتفي بما حققه سابقاً. لا يوجد شخص أفضل من أدائه في الموسم الماضي (المشروع السابق).

في أومبوري، رأينا بالفعل قيمة هذا النهج. على مدار العام الماضي، كنا حريصين على تجميع فريق لا يركز بشكل منفرد على مهام مثل البرمجة، ولكنه يتفوق في التعاون والإبداع وتقديم قيمة للعملاء. هذه هي الصفات التي تجعلنا مرنين في مواجهة التغير التكنولوجي السريع. ونتيجة لذلك، تحسن أداؤنا كشركة. ومع ذلك، نعتقد أن هذه مجرد بداية.

يبرز نموذج o3 من أوبن إيه آي كيف أن البرمجة لم تعد تمثل العائق الذي كانت عليه في السابق. تعني قدرات النموذج الجديد - من التفوق في الاستدلال الرياضي المعقد إلى إظهار أداء عالمي في مسابقات البرمجة - أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتولى العديد من التحديات التقنية التي كانت تستغرق وقتاً من الموارد البشرية الماهرة.

هذا لا يعني تهميش العمال المهرة. على العكس من ذلك، يعني أنه يمكن الآن إعادة توجيه وقتهم إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، مثل إنشاء تجارب استثنائية للعملاء، والابتكار لتطوير حلول جديدة، وتحقيق تأثير على الأعمال. من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تمكين فرقها من إنجاز المزيد بموارد أقل، مما يحسن إنتاجها بشكل كبير دون زيادة عدد الموظفين.

لذلك ينصب التركيز الآن على الارتقاء بمهارات الموظفين. يجب على الشركات إعطاء الأولوية لتزويد فرقها بالمعرفة والأدوات اللازمة لتسخير الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. يتعلق الأمر بتمكين الموظفين من التطور جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا.

إحدى أكثر الفرص إثارة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي هي قدرة الفرق الصغيرة على التنافس مع المؤسسات الكبيرة، بل والتفوق عليها. مع تطورات o3 في حل المشكلات وقابلية تكيف المهام، يمكن لمجموعة صغيرة ورشيقة من الأفراد الموهوبين تحقيق ما كان يتطلب في السابق أقساماً مترامية الأطراف.

لكن هذا النوع من النجاح لا يحدث عن طريق الصدفة. يتطلب نهجاً متعمداً لبناء وإدارة الفرق. على سبيل المثال، يتم التركيز على توظيف أفراد لا يمتلكون المهارة فحسب، بل لديهم الفضول والقدرة على التكيف بالإضافة إلى شغف حقيقي. هؤلاء هم الأشخاص الذين يزدهرون في بيئة يتولى فيها الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة، مما يسمح لهم بالتركيز على ابتكار قيمة ذات معنى.

في ظل التحولات المستمرة في المشهد التكنولوجي، ينبغي على الشركات اعتماد عقلية التطوير المستمر. وعلى الرغم من قوته، يجب أيضاً اعتبار نموذج o3 بمثابة تذكير بأن المستقبل ملك لأولئك الذين يتكيفون. بالنسبة للشركات، هذا يعني الاستثمار في موظفيها لقيادة الطريق في الابتكار وإحداث تأثير واضح على تجربة العملاء.

من خلال الاستفادة من أدوات مثل o3 وتعزيز ثقافة القدرة على التكيف، يمكن للشركات تحقيق أشياء رائعة مع فرق أصغر وأكثر تركيزاً. الرسالة واضحة: الذكاء الاصطناعي ليس هنا ليحل محلنا. بل سيرفع من مستوانا ويدفعنا إلى التفكير بشكل أكبر والتحرك بشكل أسرع.