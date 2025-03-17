«الأندلس» توقع اتفاقية شراكة لتصنيع مواد البناء تحت شعار «بوتيغا»

أعلنت مجموعة الأندلس للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً، عن اختيارها «أطلس كونكورد»، الشركة الإيطالية الشهيرة بتصنيع الأسطح الخزفية والأثاث عالي الجودة، لمشروع «بوتيغا ريزيدنسز» في إمارة دبي.

ويمثل هذا الاختيار بداية سلسلة من المساكن الإيطالية الفاخرة التي تهدف إلى إعادة تعريف معايير المعيشة في المنطقة.

وسيلتزم مشروع «بوتيغا ريزيدنسز» الأول، الذي تبلغ قيمته 150 مليون درهم، بالجودة والتصميم المتطور، حيث سيضم مواد خزفية فاخرة من «أطلس كونكورد».

وقال صالح طباخ، مؤسس مجموعة «الأندلس للتطوير العقاري»: «رؤيتنا لمشروع بوتيغا ريزيدنسز هي إنشاء علامة تجارية جديدة للمعيشة الفاخرة في دبي، وإطلاق ثلاثة مشاريع تحت الاسم نفسه خلال عامين. إن اختيار أطلس كونكورد يضمن تزيين مساكننا بأفضل الأسطح الخزفية الإيطالية، ما يوفر لعملائنا تجربة حياة راقية ومعايير وظيفية متميزة».

ومن جهته، عبر موريزيو مازوتي، الرئيس التنفيذي لشركة «أطلس كونكورد»، عن حماسه قائلاً: «يسعدنا في أطلس كونكورد أن تم اختيارنا من قبل مجموعة الأندلس للتطوير العقاري لمشروع بوتيغا ريزيدنسز. وتتناغم رؤيتنا في إثراء المساحات حول العالم بجمال التصميم الإيطالي تماماً مع طموح بوتيغا لتحديد معايير جديدة للمساكن الإيطالية الفاخرة.

إن إرثنا كواحدة من الشركات الإيطالية الرائدة عالمياً في تصنيع البورسلين، المدفوع بالتميز في المنتجات والابتكار والجودة، سيمكن رؤية بوتيغا في تحديد المعيشة المخصصة ووضع معايير جديدة للحياة».

وستضم بوتيغا ريزيدنسز أسطح بورسلين فاخرة، ما يضمن أن تكون كل وحدة سكنية فريدة ومصممة وفقاً لأعلى معايير الفخامة والتصميم، مع خطط لإطلاق ثلاثة مشاريع ورفع القيمة إلى 500 مليون درهم خلال عامين.