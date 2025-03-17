«البيان» تكشف نسب التوطين في الشركات المدرجة بأسواق المال

أكد مسح أجراه «البيان الاقتصادي» استناداً للتقارير المتكاملة وحوكمة الشركات عن عام 2024، أن بعض الشركات الوطنية المدرجة في أسوق المال المحلية احتلت موقع الصدارة باعتبارها أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين.

وجاءت الصدارة لشركات «أدنوك للتوزيع» 62 %، و«طاقة» 55 %، و«إمستيل» 51.7 %، و«المشرق» 48 %، و«أبوظبي الأول» 47 %، و«تاكسي دبي» 46 %، و«دبي الإسلامي» 46 %، و«أبوظبي الإسلامي» 44%، و«الدار العقارية» 43 %، و«الفجيرة الوطني» 42.72 %، و«تبريد» 42 %، و«أبوظبي التجاري» 40 %، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 40 %، و«دو» 39 %، و«مصرف عجمان» 39 %، و«دبي التجاري» 38 %، و«دبي للتأمين» 33 %، و«إمباور» 31.4 %، و«سالك» 31 %، باعتبارها أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين، بينما سجلت 6 شركات نسبة أقل من 5 %.

حوكمة شركات

وشمل المسح 56 شركة وبنوكاً مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، بينما لم تعلن بقية الشركات عن تقاريرها المتكاملة حتى الآن.

وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 62 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالبرنامج الوطني للإمارات بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية، من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.

وفى المركز الثاني جاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» (55 %)، ثم «إمستيل» 51.7 %، و«المشرق» 48 %، ثم «أبوظبي الأول» بنسبة توطين بلغت 47 %، ثم «تاكسي دبي» بنسبة 46 % من مجمل وظائف الشركة. وتقول الشركة: «إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها».

وحل بنك دبي الإسلامي في المرتبة السابعة بنسبة 46 %، ثم «الدار العقارية» 43 %، ثم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 42.72 %.

وجاءت شركة «تبريد» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت 42%، مشيرة إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 40 %، يليهما الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 39 %.

قطاع التأمين

وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها «دبي للتأمين» 33 %، و«الوطنية للتأمينات العامة» 23.02 %، و«سكون للتأمين» 22.8 %، و«سكون تكافل» 22 %، و«الظفرة للتأمين» 17%.

وسجل «مصرف عجمان» 39 %، بينما بلغت نسبة التوطين في «دبي التجاري» 38 %، و«إمباور» 31.4 %، و«سالك» 31 %، و«الخليج للمشاريع الطبية» 28 %، و«تيكوم» 26 %، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 24 %، و«رأس الخيمة العقارية» 21.3 %، و«أم القيوين للاستثمارات» 20 %، و«سواعد القابضة» 19.08 %.

وبلغت نسبة التوطين في شركة «إعمار العقارية» 18 %، وتؤكد الشركة أنها تعمل على تشجيع الكادر المواطن على العمل، بينما بلغت نسبة التوطين في «الأنصاري للخدمات المالية» 16.95 %، و«الواحة كابيتال» 15 %، و«أدنوك للحفر» 14.52 %، و«سبينس» 14 %، و«إن إم دي سي إنيرجي» 13.6 %، و«ألفا ظبي القابضة» 13%، و«غذاء القابضة» 11 %، و«سيراميك رأس الخيمة» 10.8%، و«إي إس جي ستاليونز الإمارات» 8.1 %، و«مجموعة إم بي إم إي» 8 %، و«الأسمنت الوطنية» 7.35 %، و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 7.3 %، و«أيبيكس للاستثمار» 6.85 %، و«إيزي ليس» 6.8 %، و«إيه دي إن أتش للتموين» 6.13 %، و«الخليج الاستثمارية» 6.1 %، و«برجيل القابضة» 6 %، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 6 %، و«طيران أبوظبي» 5.67 %، و«ريسبونس بلس القابضة» 5.66 %.

وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «العالمية القابضة» بنسبة 4.7 %، و«الفجيرة لصناعات البناء» 3.45 %، و«العربية للطيران» 2.26 %، و«دبي للمرطبات» 2.18 %، و«ملتيبلاي» 1.81 %، و«أرامكس» 1.14 %، وفقاً لبياناتها إلى الأسواق المالية.