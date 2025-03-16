«جميرا مرسى العرب» أيقونة عالمية جديدة من دبي

شهدت دبي انطلاق «جميرا مرسى العرب» أيقونة عالمية جديدة ، حيث افتتحت مجموعة جميرا أبواب المنتجع الأيقوني أمام النزلاء مؤخراً، وبتصميمه الفريد المستوحى من اليخوت الفاخرة، تستكمل «مجموعة جميرا» ثلاثية المنتجعات البحرية الفاخرة في دبي التي تتضمن «جميرا بيتش هوتيل» المستوحى من الأمواج، وفندق «برج العرب جميرا» المستوحى من القارب الشراعي.

وتطمح مجموعة جميرا من خلال «جميرا مرسى العرب» إلى تقديم مفهوم جديد يعيد تعريف الضيافة الفاخرة، كما سبق لها أن حققت ذلك من خلال فندق «جميرا برج العرب» قبل 25 عاماً.

ويضم المنتجع الجديد فندقاً ومرسى لليخوت الفاخرة، ويوفر 387 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 82 شقة فندقية فاخرة، ووجهات متكاملة للترفيه والاستجمام، إضافة إلى ممشى يحتوي على ستة مطاعم ومقاهٍ، فضلاً عن مبنى الشقق الفندقية الفاخرة التي تحمل علامة «جميرا رزيدينسيز» الجديدة.

المنتجع الجديد من تصميم المهندس شون كيلا، الذي يشتهر بتصاميمه العصرية التي تعكس رؤيته المستقبلية. ومن أشهر أعماله متحف المستقبل في دبي، كما كان جزءاً من فريق العمل الذي صمم جميرا برج العرب. وتم تصميم «جميرا مرسى العرب» بأسلوب جميل يجعله ملاذاً للحياة العصرية.

ويهدف التصميم المميز لـ«جميرا مرسى العرب» إلى تخطي توقعات المسافرين، ومنحهم معايير الضيافة الفاخرة من منظور جديد كلياً، بما يراعي الراحة الفائقة للضيوف، إلى جانب تقديم الخصوصية المطلقة والإقامة الحصرية.

ويضم المنتجع أيضاً 11 مطعماً عالمياً راقياً، إضافة إلى خمسة مسابح وسبا مكون من ثلاثة طوابق أحدها مخصص للنساء، فضلاً عن الشاطئ الخاص، حيث تسعى مجموعة جميرا من خلال منتجعها الجديد إلى إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة.

وتتميز جميع أماكن الإقامة بـ«تراسات» واسعة، توفر للنزلاء تجربة إقامة لا تُضاهى.

وتتنوع فئات الغرف بين غرف «ديلوكس» وأخرى عائلية بوسائل راحة إضافية للأطفال، فضلاً عن أجنحة «ديلوكس» بانورامية، وأخرى ملكية ورئاسية، إضافة إلى جناح ملكي بخمس غرف نوم يتألق بـ«تراس» خاص واسع ومسبح خاص، ومنطقة مخصصة للمشروبات والألعاب، وغرفة سبا خاصة تمتد على مساحة 632 متراً مربعاً (بما في ذلك تراس تبلغ مساحته 416 متراً مربعاً)، وغيرها من المرافق.

وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية لليلة واحدة في فندق «جميرا مرسى العرب»، نحو 5500 درهم، وفقاً لمواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية.

وتظهر البيانات أن هذه الأسعار تسري على الحجوزات حالياً للإقامة في النصف الثاني من مارس المقبل، وترتفع الأسعار بمعدلات أكبر قليلاً بالنسبة للحجوزات خلال أبريل المقبل، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع.

وتصدر «جميرا مرسى العرب» عناوين الأخبار في مايو العام الماضي، حيث سجلت السوق العقارية في دبي رقماً قياسياً بصفقة بيع أغلى شقة في تاريخ السوق العقارية في الإمارة بقيمة 420 مليون درهم.