3 بنوك بدبي تقلّص مخصصات انخفاض القيمة 77.6 %

قلّصت 3 بنوك بدبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 2.6 مليار درهم، ما يعني تراجعاً بما يقارب 77.6%، بينما سجل صافي الأرباح الإجمالي لهذه البنوك نحو 18 مليار درهم، وهو ما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية لدبي في مواجهة التحديات العالمية.

وبحسب رصد لـ«البيان الاقتصادي»، أظهرت القوائم المالية لـ3 بنوك وطنية مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: «الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري»، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 77.6% لتصل إلى 746.24 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 3.33 مليارات درهم.

في المقابل، سجل بنكا الإمارات الإسلامي والمشرق ارتفاعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ192% إلى 380.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 130.35 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

الإمارات دبي الوطني

وتصدّر «الإمارات دبي الوطني»، قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ87.4% إلى 278 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

الإمارات الإسلامي

وحقق «الإمارات الإسلامي» أرباحاً قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخم النمو القوي.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2025 بـ59% لتصل إلى 135.9 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 85.47 مليون درهم.

دبي الإسلامي

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2025 إلى 3.73 مليارات درهم، مقارنة مع 3.38 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ60.75% إلى 256 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 652.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

بنك المشرق

وسجلت الأرباح الصافية لبنك «المشرق» 3.47 مليارات درهم خلال الستة شهور الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025.

ورفع البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2025 بـ445.45% لتصل إلى 244.8 مليون درهم، مقارنة مع 44.88 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

دبي التجاري

وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.7 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي.

وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ54.9% إلى 212.24 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 471.01 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

بنية تحتية محفزة

إلى ذلك، أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أن البنية التحتية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الخاصة ساعدت على دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

وقال جون: «إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي ساهم في زيادة الطلب على التمويل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ما ساعد على تحسين الهوامش الربحية للبنوك».

وتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي للمخصصات وكذلك نسب القروض المتعثرة عند البنوك المحلية، مدعوماً بأداء قوي من قطاعي المالية والتأمين.