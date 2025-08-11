إقبال كثيف على «مدينة شمسة الترفيهية» في «صيف الشارقة»

تواصل «مدينة شمسة الترفيهية»، الوجهة العائلية الأحدث ضمن «عروض صيف الشارقة 2025»، استقبال أعداد كبيرة من الزوار في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بعد مرور أسبوع على افتتاحها وسط أجواء مفعمة بالبهجة والمرح، لتثبت مكانتها كإحدى أبرز فعاليات عروض الصيف التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وشهدت المدينة خلال أسبوعها الأول إقبالاً لافتاً من العائلات والأطفال الذين توافدوا للاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة، تفاعل خلالها الصغار مع الفقرات المتنوعة مثل عروض الفقاعات الساحرة واللقاءات المباشرة مع شخصية «شمسة» المحبوبة، الأيقونة التي تم إطلاقها بالتزامن مع بدء انطلاق عروض صيف الشارقة والتي تجولت في أقسام مدينة شمسة الترفيهية ونشرت السعادة بين الحضور بابتسامتها وتفاعلها الحيوي مع الأطفال، وجسدت المرح والحفاظ على القيم الثقافية الأصيلة التي تميز إمارة الشارقة.

وأكدت عائشة صالح رئيس قسم المهرجان والعروض في غرفة الشارقة أن نجاح الوجهة الترفيهية الجديدة في استقطاب الزوار يأتي في سياق رؤية استراتيجية أوسع تتبناها غرفة الشارقة بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، تهدف إلى تجاوز الطابع الموسمي للعروض الترويجية وتحويلها إلى مبادرات ترفيهية مستدامة