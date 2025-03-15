دبي تشهد دمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات مراكز الاتصال

أعلنت مجموعة «كي»، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية والمتعددة المجالات، ومقرها الإمارات، عن تحول جذري في نظام تجربة العملاء لديها، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية المتقدمة من شركة جينيسيس، التي تُعد من الشركات العالمية في تقنيات تجربة العملاء ومراكز الاتصال، والتي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ساهم الانتقال الرقمي الشامل لـ «كي» في تعزيز رضا العملاء والموظفين على حد سواء، ما أدى إلى تقليص وقت الاستجابة للعملاء بنسبة 80 %، وتوفير 60 % من تكاليف الاتصالات الشهرية.

تتولى شركة كستمر إكسبيرينس المحدودة، الشريك التنفيذي لشركة جينيسيس، توسيع نطاق دمج البرنامج الجديد في نظام خدمة العملاء لدى كي. ومع تحسين مستوى تقديم الخدمات، انتقلت كي إلى مستوى جديد في خدمة العملاء، وتعزيز تفاعل الموظفين.

ويُعد تبني كي لحلول جينيسيس كلاود CX، أول تطبيق لهذه التقنية في قطاع التكنولوجيا المالية في العراق، حيث ستؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة العراق نحو تقنيات خدمة عملاء عالمية المستوى، بما يتماشى مع رؤية مؤسس كيو آي، بهاء عبد الهادي، لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم توقيع اتفاقية بين كي وشركة كستمر إكسبيرينس المحدودة لتطبيق جينيسيس كلاود CX، وذلك في مقر كي بمدينة دبي للإعلام.

وقال بهاء عبد الهادي رئيس مجلس كي: «تُعد هذه الشراكة خطوة رائدة في مجال تكامل التقنيات داخل القطاع المالي في العراق، حيث تمثل أول مشروع لشركة جينيسيس في صناعة التكنولوجيا المالية العراقية. يوفر نظام تجربة العملاء (CX) تكاملاً سلساً بين القنوات الصوتية والرقمية، ونحن فخورون بأنه يشكل معياراً جديداً في قطاع الخدمات المالية في العراق».

من جانبه، قال يلدرم دويرغيل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كستمر إكسبيرينس المحدودة: «يُسعدنا العمل مع كي على تنفيذ أقوى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في العالم، والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة، ما يوفر حلولاً شخصية، ويعزز عمليات كي».

وقال علي منعم الرئيس التنفيذي لشركة «كي»: «لقد وفرت هذه الشراكة حلولاً عالمية المستوى لملايين عملائنا، ما جعل عملية التواصل أكثر سهولة وانسيابية. ومن خلال تنسيق جميع القنوات الرقمية والصوتية، نهدف إلى تحسين تكامل الخدمات، وإمكانية الوصول إليها، ما يتيح لعملائنا تجربة متكاملة وسريعة الاستجابة عبر مختلف المنصات».