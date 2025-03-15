8.5 مليارات درهم مساهمة «أدنيك» في اقتصاد الإمارات خلال 2024

حققت مجموعة أدنيك أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها، حيث بلغ إجمالي مساهمتها 8.5 مليارات درهم لصالح اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، متجاوزةً الرقم المسجل في العام السابق، والبالغ 7.4 مليارات درهم. ويعكس هذا الإنجاز، الدور المتنامي للمجموعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «شكّل عام 2024 محطة بارزة في مسيرة مجموعة أدنيك، حيث شهدنا تحقيق إنجازات استثنائية، عبر جميع قطاعات أعمالنا. هذه النجاحات هي ثمرة الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، التي تُمكّننا من مواصلة الإسهام في النمو الاقتصادي لأبوظبي وترسيخ مكانتها العالمية».

وأضاف: «تعكس نتائج عام 2024، التزام مجموعة أدنيك الراسخ بتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا وشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تفاني فريق العمل في الابتكار والاستدامة والتميز. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على تحقيق تأثير إيجابي محلياً وعالمياً، بما ينسجم مع رؤية الإمارات للتنمية الاقتصادية المستدامة».

وشهد عام 2024 استحواذ مجموعة أدنيك بنجاح على «رويال كاتيرينج» ومركز التصميم للأعمال في لندن، ما وسّع محفظتها إلى أربعة مرافق عالمية، وعزز حضورها في الأسواق الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير الكفاءات، وتقديم أداء متميز عبر جميع قطاعات أعمالها.

كما حافظت مجموعة أدنيك على تركيزها على الاستدامة، حيث فازت بجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، كما أصبح مركز أدنيك أبوظبي، أول مركز فعاليات في الشرق الأوسط يعمل بالطاقة النظيفة من شركة مياه وكهرباء الإمارات، ما يشكل معياراً جديداً للريادة البيئية في المنطقة. كما أطلقت المجموعة منتج «تيرا تايل»، وهو منتج مبتكر للأرضيات المستدامة المصنوعة من مخلفات المعارض، ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز الاستدامة في صناعة الفعاليات.

واستضافت مرافق مجموعة أدنيك، والتي تشمل مركز أدنيك أبوظبي، مركز أدنيك العين، وإكسل لندن، أكثر من 1,000 فعالية خلال عام 2024، مع حضور قياسي تجاوز 5.4 ملايين زائر، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المجموعة. ومن بين الإنجازات البارزة في العالم الفائت، استكمال توسعة مركز إكسل لندن، ليرتفع إجمالي مساحته إلى 270,000 متر مربع. كما استضاف مركز أدنيك أبوظبي، أكبر وأبرز نسخ الفعاليات الرئيسة، مثل معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وأسبوع الغذاء العالمي، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

من جهتها، واصلت «شركة كابيتال للفعاليات»، ذراع تنظيم الفعاليات لمجموعة أدنيك، تحقيق نتائج مميزة، حيث تم إبرام صفقات بقيمة 10 مليارات درهم، خلال المعارض التي تنظمها، ما يعزز ريادتها في قطاع إدارة الفعاليات. كما استقبلت فنادق مجموعة أدنيك رقماً قياسياً من النزلاء، بلغ 1,531,000 نزيل، في حين قدمت كابيتال للضيافة 40 مليون وجبة في 45 موقعاً، إلى جانب إدارة 2,200 فعالية، من بينها أكبر إفطار جماعي استضافته المجموعة لـ 8,000 ضيف.

وحققت «كابيتال 360 لتجارب الفعاليات» عاماً ناجحاً، مدفوعاً بالتوسع الإقليمي، والفوز بمشاريع رئيسة، بما في ذلك مشاريع في المملكة العربية السعودية ودولة قطر. أما «شركة سياحة 365»، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، فقد واصلت أداءها القوي من خلال تقديم خدماتها لـ 350,000 مسافر، وتوفير250,000 ليلة فندقية، ما يمثل أفضل أداء لها منذ تأسيسها.

كما واصلت «تو فور 54»، إحدى شركات مجموعة أدنيك، توسيع خدماتها عبر إطلاق استوديوهين متطورين في ياس كريتيف هب، إلى جانب دعم 34 إنتاجاً سينمائياً ضخماً في المنطقة والعالم، عبر مبادرة «تواصل». كما نجحت المجموعة في الخروج الناجح من استثمار «زين إتش آر»، محققة عائداً استثمارياً بنسبة 300 %.

وتجسد إنجازات مجموعة أدنيك لعام 2024، أداءً استثنائياً في القطاعات السبعة الأساسية للمجموعة، والتي تشمل المرافق والفعاليات والضيافة والأطعمة والمشروبات والخدمات والسياحة والإعلام. وقد تحقق هذا النجاح بفضل جهود المجموعة في الابتكار والتوسع والاستدامة.

ومع دخول عام 2025، تؤكد مجموعة أدنيك التزامها بمواصلة دعم رؤية أبوظبي للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع عبر قطاعاتها الأساسية، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز المجموعات العالمية في قطاعات الفعاليات، الضيافة، والسياحة.