«راديسون بلو ديرة خور دبي».. 50 عاماً من الريادة في قطاع الضيافة بدبي





افتتح المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في 15 مارس 1975، أوّل فندق يحمل تصنيف خمس نجوم في دبي، وذلك خلال حفل رسمي مميّز.

بُني الفندق بكُلفة 70 مليون درهم إماراتي، بتصميم أبدعه المهندس المعماري الشهير نيل برينس، ليغدو رمزاً للفخامة ويرسي معايير جديدة في عالم الضيافة بالمنطقة.

ويحتفل فندق راديسون بلو ديرة خور دبي هذا العام بخمسين عاماً من التميّز في عالم الضيافة، ومنذ انطلاقه تحت اسم إنتركونتيننتال دبي، ظلّ هذا المعلم الأيقوني يجسد روح الريادة التي تميّزت بها دبي، ويشهد على رؤيتها الطموحة في ابتكار مساحات فندقية متعددة الاستخدامات ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

ومع افتتاح مبنى "بلازا" عام 1980، اكتسب الفندق مساحة إضافية مكّنته من توسيع خيارات المطاعم والمقاهي، إلى جانب إنشاء بعضٍ من أوائل قاعات الاجتماعات والمؤتمرات في دبي. وقد شكّلت قاعة "بلازا بولروم" آنذاك أكبر قاعة احتفالات في المدينة، حيث استضافت فعاليات متنوعة، من حفلات إطلاق السيارات وعروض الأزياء إلى العروض المسرحية، ما رسّخ مكانة الفندق كوجهة رائدة للمناسبات الراقية. وبفضل موقعها المتميّز، تمنح القاعة إطلالات بانورامية خلّابة على أفق دبي، ما يضفي عليها أجواء فريدة تنبض بالفخامة والسحر.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار دبي الدولي، أصبح الفندق وجهة مفضلة لشركات الطيران لاستضافة أطقمها، وكانت الخطوط الجوية البريطانية أولى هذه الشركات، حيث أبرمت عقدها مع الفندق عام 1976.

خلال الأشهر الـ12 القادمة، سيستضيف فندق «راديسون بلو ديرة خور دبي» سلسلة من الفعاليات والاحتفالات، تكريماً لدوره الريادي في المراحل الأولى، كما سيحتفي بالفريق الذي كرّس عقوداً من الخدمة المتميزة لضيوفه، ويكرّم المجتمع الذي جعله وجهته المفضلة على مر السنين، حيث باتت العائلات تحتفل بمناسباتها الخاصة بين أروقته، جيلاً بعد جيل.

وبهذه المناسبة، عبّر لحسن سعداوي، مدير الفندق، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "يشرفنا الاحتفال بهذا الفندق العريق وتكريم الإنجازات التي حققها على مدى العقود الخمسة الماضية. كما نأمل أن ينضم إلينا أفراد المجتمع في دبي لزيارتنا واستكشاف فصلٍ مميز من تاريخ المدينة ودورنا في تشكيله، بينما نحتفي معاً بهذه المناسبة الاستثنائية.