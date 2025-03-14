وصل غيت تشهد إطلاق «بيلاجيو» بـ 367 مليون درهم



أعلنت صن رايز كابيتال، الشركة العقارية الصاعدة في سوق دبي، عن إطلاق أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة «بيلاجيو» بقيمة 100 مليون دولار(367 مليون درهم)، والذي يقع في المجتمع المتكامل وصل غيت في جبل علي، ويقدم المشروع تجربة معيشية استثنائية ضمن مجتمع تملّك حر، حيث يتألف من مبنيين مكونين من 12 طابقاً، ويضم 255 وحدة سكنية بتصميم راقٍ يضم شققاً بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم.

تبدأ مساحات الشقق من 634 قدماً مربعة للشقق بغرفة نوم واحدة، و1259 قدماً مربعة للشقق بغرفتين، و3084 قدماً مربعة للشقق بثلاث غرف نوم، إلى جانب 19 وحدة تجارية. تتميز جميع الوحدات بتشطيبات فائقة الجودة، ومساحات رحبة، وتقنيات المنازل الذكية التي توفر تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة.

وقال يوغيش بولشاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صن رايز كابيتال: «نحن على ثقة بأن «بيلاجيو» سيضع معايير جديدة للحياة الفاخرة في دبي، حيث يوفر أسلوب حياة مليئة بالراحة ضمن مجتمع نابض بالحياة. يجمع المشروع بين التصميم العصري والتكنولوجيا الذكية والمرافق المتكاملة، مما يجعله خياراً مثالياً للسكان والمستثمرين الباحثين عن تجربة سكنية فريدة».

يُعد وصل غيت أحد أكثر المجتمعات الواعدة في دبي، حيث يوفر مزيجاً متوازناً بين الحياة العصرية والمساحات الخضراء، مما يمنح السكان فرصة للعيش وسط بيئة تجمع بين الحيوية والهدوء، وتبدأ أسعار الوحدات في «بيلاجيو» من 1.03 مليون درهم، مما يجعله فرصة استثمارية مثالية للمشترين الباحثين عن عقار فاخر في موقع استراتيجي.