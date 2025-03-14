9.2 مليارات دولار سوق التجارة الإلكترونية في دبي بحلول 2026





تتصدر دبي مسيرة التحول الرقمي التي تُعيد تشكيل التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن يتجاوز سوق التجارة الإلكترونية فيها 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026. ويُقدم قطاع التجزئة والتوزيع الأوسع في دولة الإمارات فرصة بقيمة 125 مليار دولار، مدفوعة بالاعتماد السريع على نماذج التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية بين الشركات، والتوزيع المباشر للشركات. ومع توقعات بمساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 20 % في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2031، تُرسّخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الاستراتيجية كمركز عالمي للتجارة عبر الحدود، مدعومة بأحدث التقنيات وبنية تحتية رقمية متكاملة.

وذكر تقرير لشركة «بلو أوشن جلوبال» المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية والتوزيع عبر الحدود أن تركيز حكومة دبي على الابتكار الرقمي لعب دوراً حاسماً في تسريع هذا التحول. وتهدف أجندة دبي الاقتصادية (D33) إلى مضاعفة اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الذكية، والتجارة الرقمية، وحلول سلسلة التوريد القائمة على التكنولوجيا. تُعزز استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي هذا الزخم، مستهدفةً تقييماً بقيمة 140 مليار دولار أمريكي للاقتصاد الرقمي في البلاد خلال العقد المقبل. ومع انتشار الإنترنت بنسبة 99 %، وقاعدة مستهلكين سريعة النمو عبر الإنترنت، ومنظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية، هيأت الإمارات بيئة مثالية للشركات للتوسع في مجال التجارة الرقمية.

وتعليقاً على مستقبل التجارة الرقمية في الإمارات، قال شهزاد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة بلو أوشن جلوبال: «تتصدر الإمارات العربية المتحدة ثورة التجارة الرقمية، مما يخلق فرصة لا مثيل لها للشركات للتوسع من خلال التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود. وبصفتها أحد موزعي التجارة الإلكترونية الرائدين في المنطقة، تلتزم بلو أوشن جلوبال بدفع عجلة الابتكار في منصات الأعمال التجارية بين الشركات، والتخزين الذكي، والتوزيع السلس لتعزيز مستقبل التجارة الرقمية».

وقال شهزاد أحمد، عن عملية التوزيع السلسة للتجارة الإلكترونية التي تديرها الشركة: «يعتمد نجاح التجارة الإلكترونية على نظام توزيع فعال يُعطي الأولوية لجودة المنتج ورضا العملاء. وبصفتنا موزعاً رئيسياً لمجموعة واسعة من المنتجات، فإننا نركز على التخزين السليم وإدارة المخزون. قبل تقديم الطلب، نضمن توفر المنتج في المخزون وتخزينه في ظروف مثالية. عند تقديم الطلب على منصة التجارة الإلكترونية، نبدأ عملية الشحن. تضمن فحوصات الجودة الصارمة لدينا إرسال المنتجات عالية الجودة للتغليف. كما نحافظ على نظام نقل سلس لضمان التسليم في الوقت المحدد. وهذا يُسهم في تلبية توقعات العملاء وتعزيز صورة المنتج».

في خضم هذا التحول، برزت شركة بلو أوشن جلوبال كقوة في توزيع التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الحدود. تأسست الشركة عام 2013 ومقرها الرئيسي في دبي، ولها مكتب في الرياض، ونمت لتصبح واحدة من أكبر موزعي التجارة الإلكترونية في المنطقة. وهي متخصصة في توزيع الأجهزة المنزلية الصغيرة، والعلامات التجارية العصرية، والعطور، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ومنتجات الاتصالات، وتخدم أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا. وتمتلك شركة بلو أوشن جلوبال حقوق مبيعات وتوزيع العلامات التجارية لأسماء عالمية مشهورة مثل إن إي سي، بلاك + ديكر، كوداك، فيليبس، الرصاصي، مما يجعلها عاملاً أساسياً في ازدهار التجارة الإلكترونية في المنطقة.