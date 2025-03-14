13 شركة إماراتية بين الأقوى إقليمياً في التكنولوجيا المالية 2025



جاءت الإمارات الدولة الأكثر تمثيلاً في القائمة السنوية لـ«فوربس» الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة لعام 2025 بواقع 13 شركة تليها مصر بـ12 شركة، ثم السعودية بـ10 شركات، لتشكل معاً 70 % من إجمالي التصنيف، حيث تواصل الشركات تحقيق النمو وسط مشهد رقمي متسارع، وتوقعات مستهلكين متغيرة، ونجحت هذه الشركات في قطاع الخدمات المالية الرقمية والمُدرجة في القائمة، بمعالجة معاملات تفوق قيمتها 240 مليار دولار، كما جمعت تمويلات تتجاوز 3.8 مليارات دولار.

وتضم القائمة لعام 2025، شركات من 11 دولة في المنطقة، مع انضمام 12 شركة جديدة، منها: منصة الأصول الرقمية (CoinMENA) وشركة «زينة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية «سهل».

بينما ظلت منصات الدفع، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، محط أنظار المستثمرين، كشركة التسوق والخدمات المالية «تابي»، التي حصلت على 160 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة (E) في فبراير 2025، ليرتفع تقييمها إلى 3.3 مليارات دولار، وتصبح شركة التكنولوجيا المالية الأعلى تقييماً في المنطقة، والمتصدرة قائمة «أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025».

كذلك تحتل بوابة الدفع الإلكتروني المصرية «فوري» المرتبة الثانية، مستفيدة من قاعدة مستخدمين واسعة تضم أكثر من 53.1 مليون مستخدم. تليها في المركز الثالث، شركة التأمين والخدمات المالية السعودية «رسن»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في تداول السعودية عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.9 مليار دولار في 20 فبراير 2025.

من بين 50 شركة مدرجة في القائمة، أسس 14 رائد أعمال شركاتهم بمفردهم دون شركاء، بما يمثل 28 % من التصنيف.

وأعدت القائمة، بناءً على معايير متعددة، منها: قيمة التمويل من المستثمرين، وإجمالي المعاملات، وعدد مرات تنزيل التطبيق، والمستخدمون النشطون، ومدى تأثير الخدمة في المستهلك، إلى جانب عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، والنمو والتوسع خلال العام الماضي. لكن لم يشمل التصنيف منصات التكنولوجيا المالية، المملوكة للصرافات والبنوك والحكومات.