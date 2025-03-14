8 % نمو أرباح «ريسبونس بلس القابضة» إلى 53.5 مليون درهم



أعلنت ريسبونس بلس القابضة، نتائجها الماليّة المدققة للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024، حيث شهدت إيرادات المجموعة زيادة 32 % من 346.1 مليون درهم في 2023 إلى 456.5 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، وارتفع صافي الربح 8 % إلى 53.5 مليون درهم مقارنة بـ 49.4 مليون في العام السابق.



وزادت حقوق الملكية إلى 246.5 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024 مقابل 230 مليون درهم إماراتي في العام السابق وبلغ إجمالي الأصول 388.7 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024 مقابل 298.2 مليون درهم في نهاية 2023.

وارتفع ربح السهم (EPS) إلى 0.27 درهم في 2024 مقارنة بـ 0.25 درهم إماراتي في العام السابق، ما يعكس التزام شركة ريسبونس بلس بالربحية وخلق القيمة للمساهمين.



خطط التوسع



وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة: «إن الأداء القوي لشركة ريسبونس بلس القابضة خلال 2024 يعكس فعالية استراتيجية المجموعة في التنوع على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. لقد وضعنا أسساً قوية لخطط التوسع والنمو لدينا، ونتائجنا الإيجابية في كل عام تؤكد مكانتنا الرائدة كخبراء في مجال الرعاية ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية، ودفعنا لمسار النمو على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لشركة ريسبونس بلس في 2025».



استهداف الفرص

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «اعتمدت ريسبونس بلس ميديكال على استراتيجية قوية في التوسع والتنوع تهدف إلى تقديم رعاية استثنائية ما قبل المستشفى في الأسواق التي نعمل فيها. وكجزء من هذه الاستراتيجية، نستهدف حالياً مجموعة واسعة من الفرص. لقد ساعد استحواذنا على بروميثيوس ميديكال في الدخول إلى مجالات جديدة وأسواق عالمية أخرى لشركة ريسبونس بلس ميديكال. كما عززنا التزامنا بالاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ما يساهم بشكل كبير في تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية والنمو».



وأضاف الدكتور روهيل: «لقد بدأنا في طرح حلولنا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اعتماد أجهزة قابلة للارتداء معتمدة من إدارة الغذاء والدواء لمراقبة صحة المرضى في الوقت الفعلي، ما يساعد في الاكتشاف المبكر وبالتالي تحسين النتائج. إن هذا الالتزام بالابتكار يعد جزءاً أساسياً من فلسفة شركة ريسبونس بلس ميديكال».