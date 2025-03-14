3.5 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة في فبراير

بلغ حجم التداول العقاري في الشارقة 3.5 مليارات درهم خلال فبراير الماضي عبر 7.768 معاملة، ووصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربع.

وأكد التنوع الكبير في أنواع العقارات المتداولة في الإمارة، والتي شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، على توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين، كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة والبيئة التنظيمية المحفزة في تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب مع توزيع جغرافي واسع للمعاملات شمل 116 منطقة.

وتظهر الصفقات الكبرى، مثل صفقة منطقة «صناعية رقم 7» بقيمة 245 مليون درهم، مدى الثقة العالية التي يتمتع بها سوق العقارات في الشارقة.



رهونات بـ 711.6 مليون



وكشفت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تنفيذ 7.768 معاملة عقارية خلال فبراير وشكلت معاملات البيع 1.348 معاملة، تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات، بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم، بنسبة 5.5%، كما سجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بحصة 12.1%، في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3.958 معاملة بنسبة 50.9% وبلغت معاملات سندات الملكية 1.097 معاملة، بحصة 14.1% من إجمالي المعاملات.

وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة، حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات، بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية. وبحسب البيانات، تم التداول على 723 قطعة أرض فضاء، في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة، ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة.

وتصدرت منطقة «صناعية رقم 7» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال فبراير، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 245 مليون درهم على أرض مبنية. كما شهدت منطقة «الند» تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 55 مليون درهم على أرض مبنية.



معاملات البيع

وسجلت مدينة الشارقة أعلى عدد لمعاملات البيع في الإمارة خلال فبراير، وبلغ إجمالي المعاملات 1.231 معاملة. وتصدرت منطقة مويلح التجارية القائمة بأعلى عدد من معاملات البيع بـ 195 معاملة، تليها منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 115 معاملة، ثم منطقة «مزيرعة» بـ 101 معاملة، ومنطقتي «المطرق والخان» بـ 94 معاملة لكل منهما.

أما من حيث حجم التداول النقدي، فتصدرت منطقة مويلح التجارية القائمة بتداول بلغت 268.7 مليون درهم، تليها منطقة «الصناعية رقم 7» بـ 249.9 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 229.2 مليون درهم، ومنطقة «تلال» بـ 114.6 مليون درهم.