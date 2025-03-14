1549 عضوية صناعية في غرفة عجمان 2024



أكد المهندس عبد الله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي في الإمارة، باعتباره أحد أبرز دعائم الاقتصاد في عجمان، والمقوم الجوهري لتنمية حجم صادرات الإمارة، لا سيما أن عجمان تضم 1549 منشأة صناعية، بحسب عضوية غرفة عجمان خلال عام 2024، مشيراً إلى أن غرفة عجمان تعمل على دعم الصناعة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، ومواجهة التحديات، عبر تطوير السياسات والتشريعات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية عجمان كوجهة صناعية متميزة.



جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، لمناقشة مستجدات مشاريع ومبادرات الغرفة، وسبل تعزيز بيئة أعمال جاذبة، تُمكن منشآت القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من النمو والابتكار، كما ركز الاجتماع على دور الغرفة في تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وجذب وتنمية الاستثمارات.

حضر الاجتماع الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

تناولت أعمال الاجتماع استعراض نتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، والتنوع الدولي الذي شهده المعرض، ودوره في توفير منصة لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المشاركة، ووجّه مجلس الإدارة بضرورة الاستفادة من مخرجات المعرض، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، ودعم استقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة، بهدف تطوير قطاع التعليم في الإمارة، وتعزيز جاذبية عجمان كوجهة تعليمية متميزة.

كما تم عرض تقرير تحديات القطاع الخاص، وسير عمل الغرفة بالتعاون مع شركائها على معالجة التحديات.