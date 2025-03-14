عمومية «دبي الإسلامي» تعتمد توزيع 45% أرباحاً نقدية عن 2024

قررت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي، خلال اجتماعها توزيع 45% أرباحاً نقدية عن 2024.

وسجل عام 2024 مستويات قياسية ليمثل عاماً استثنائياً آخر لبنك دبي الإسلامي، حيث حقق إجمالي الدخل نمواً سنوياً 16% إلى 23.3 مليار درهم، وتجاوزت أرباح المجموعة (ما قبل الضريبة) أكثر من 9 مليارات درهم، بزيادة 27% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 295 مليار درهم، بزيادة سنوية 10.1% وقد عزز ذلك من توسع الميزانية العمومية، حيث ارتفع إجمالي موجودات بنك دبي الإسلامي 9.7% على أساس سنوي، إلى 345 مليار درهم. وأتاح الأداء القوي للبنك عام 2024 توزيع أرباح نقدية 45%، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليارات درهم، مع إمكانية توزيع ما يقارب 50% من صافي الأرباح.

وبالإضافة إلى الموافقة على النتائج المالية للبنك وإقرار توزيع الأرباح، صادق المساهمون على مسائل إدارية رئيسية أخرى، بما في ذلك التأكيد على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025، إلى جانب قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز الإطار التشغيلي للبنك.

مبادرات استراتيجية

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «لا تزال المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات والمستندة إلى قيادة حكيمة ذات رؤية ثاقبة، ومبادرات استراتيجية قوية، تشكل حافزاً للنمو المستدام، حيث تواصل دبي مسيرتها التنموية بسرعة هائلة لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار المالي. وقد أثبت بنك دبي الإسلامي مرة أخرى قدرته على التعامل مع تحولات السوق في ظل هذا المشهد الحيوي الراهن، وتحقيق أداء قياسي وخلق قيمة طويلة الأمد. وتعكس النتائج القوية التي حققناها في عام 2024 توافقنا الاستراتيجي مع الأولويات الاقتصادية للدولة، ما يعزز مكانة «دبي الإسلامي» كشريك رئيسي في تحقيق رؤية الإمارات للازدهار والتنمية المستدامة».

أداء استثنائي

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يجسد الأداء الاستثنائي لبنك دبي الإسلامي خلال عام 2024 قدرتنا على تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. ومع نمو أرباحنا قبل الضريبة إلى أكثر من 9 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 27%، وتجاوز إجمالي الموجودات حاجز 345 مليار درهم، فإننا نمضي قدماً في إعادة تعريف آفاق التمويل الإسلامي، مرسخين مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة عالمياً. وتستند هذه الإنجازات الاستثنائية إلى التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي والتحول، ما يعزز دورنا كشريك أساسي في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في الإمارات وخارجها. كما تؤكد توزيعات الأرباح بنسبة 45% التي تم إقرارها لعام 2024 التزامنا بتحقيق عوائد ملموسة لمساهمينا، والاستثمار في نمو استراتيجي يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات».

وأضاف د. شلوان: «لقد مكنتنا ثقة أصحاب المصلحة من توسيع حضورنا في السوق وتطوير مجموعة خدماتنا. وسنقوم بالبناء على هذا الزخم في عام 2025 من خلال توسيع نطاق منظومتنا الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل الموجه، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود. وبفضل ميزانيته العمومية المرنة ونهجه القائم على الابتكار، بات بنك دبي الإسلامي، في وضع قيادي مثالي يمكنه من قيادة الحقبة الجديدة للتمويل الإسلامي، ودفع عجلة نمو مستدام يعكس رؤيتنا الطموحة وتماشيها مع تطلعات دولة الإمارات».