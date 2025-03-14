«مِراس» تكشف عن المرحلة النهائية من الفلل ضمن «ذا إيكرز»



أعلنت «مِراس»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروعها الحصري لمجمع الفلل المستقلة «ذا إيكرز»، وتتضمن هذه المرحلة المرتقبة مجموعة أنيقة من الفلل المكونة من 3 و4 و5 غرف نوم، إلى جانب «إيكرز إستيتس» المرموقة، التي تضم مجموعتي التصميم الرائعتين «آمبر» و«أيفوري»، من خلال مانشنز مكونة من 5 و6 و7 غرف نوم. وتجسد كل وحدة سكنية أسلوباً معمارياً مميزاً، مع الحفاظ على أعلى معايير الفخامة والاستدامة والمعيشة الراقية.

وتتميز جميع الفلل في «ذا إيكرز» بمزيج سلس من مساحات العيش الداخلية والخارجية، ومطابخ في مواقع مركزية، مع سهولة الوصول إلى مناطق تناول الطعام والصالة، وأجنحة غرف نوم رئيسة كبيرة، مع تراسات خاصة وخزائن للملابس، وحمامات واسعة بإطلالات على المناظر الطبيعية المحيطة، وتصميمات فريدة للساحات، تعزز الاستفادة من الضوء الطبيعي والخصوصية.

وتتراوح مساحة قطع أراضي «إيكرز إستيتس» من 9000 إلى 17700 قدم مربعة في كل من مجموعتي التصميم «آمبر» و«أيفوري»، مع حدائق خاصة متصلة مباشرة بمسارات المشاة الآمنة المليئة بالخضرة، والتي تؤدي إلى الحديقة والبحيرة.

مجمعات مستدامة

وقال خالد المالك الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يعكس إطلاق المرحلة الأخيرة من المشروع السكني «ذا إيكرز» التزامنا بإنشاء مجمعات مستدامة تعزز الرفاهية والارتباط القوي بالطبيعة، وهي بلا شك القيم التي أصبحت تمثل أهمية متزايدة لأصحاب المنازل اليوم. ومع تطور تفضيلات المستهلكين التي باتت تعطي الأولوية للحياة التي تهتم بالوعي البيئي والتصميم الذي يركز على العافية والمساحات المتكاملة بعناية، تم تصميم «ذا إيكرز»، لتلبية هذه الاحتياجات المتغيرة.

توفير المياه

وتم تصميم مشروع «ذا إيكرز»، بحيث تدخل الاستدامة في كافة جوانب تصميمه المعماري، ويلتزم بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80 % للفرد، مقارنة بالمتوسط الوطني، ويقلل استهلاك المياه بنسبة 33 %، مقارنة بالمتوسط المحلي في دولة الإمارات. وبفضل تجهيزات توفير المياه وأنظمة الري الفعالة والنباتات منخفضة استهلاك المياه، ضمن المشروع أيضاً، تغطية 100 % من احتياجات الري بمياه الصرف الصحي المعالجة.