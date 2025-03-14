5.5 مليارات أرباح موانئ دبي العالمية في 2024

سجلت عوائد مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، خلال 2024، نمواً بنسبة 9.7 % لتصل إلى 20 مليار دولار (73.5 مليار درهم)، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7 % لتصل إلى 5.5 مليارات دولار (20 مليار درهم)، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، ويرجع انخفاض الربح للسنة بنسبة 2 %، بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2 %.

ونمت عوائد المجموعة نتيجة لأداء الموانئ والمحطات، والمساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.

وارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9 % على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.

وتجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ «دي بي ورلد» 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، نتيجة للاستثمار الانتقائي في البنية التحتية ضمن الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع ومع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

وتم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار في عام 2023 عبر المحفظة الحالية.

وتبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيس في ميناء جبل علي، و«الأحواض الجافة العالمية»، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومحطة حاويات «تونا تيكرا» في الهند، وميناء «لندن جيتواي» في المملكة المتحدة، وميناء «ندايان» في السنغال، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

ووفق المجموعة، فقد زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9 % لتصل إلى 5.5 مليارات دولار في عام 2024 مقارنةً بـ 4.6 مليارات دولار في عام 2023.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «إن المجموعة حققت عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلت أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليارات دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد، وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتها التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتها التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز».

وأضاف أن استثمارات موانىء دبي العالمية الاستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة تسهم في تعزيز خبراتها، ما يمكنها من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، يتم ترسّيخ مكانة مجموعة «دي بي ورلد» كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.

وقال: «إنه في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد، تواصل المجموعة تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ استراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعامليها».

لقد حققنا أداءً قوياً في عام 2024، ما عزّز مركزنا المالي من خلال خفض صافي نسبة المديونية وتعزيز متانة ميزانيتنا العمومية. ورغم الانطلاقة الإيجابية لهذا العام، فما تزال التجارة العالمية تواجه حالة من التقلب بسبب التحديات الجيوسياسية المستمرة. ومع ذلك، فنحن واثقون في قوة محفظتنا، والتي نتوقع أن تحافظ على زخمها القوي وتحقق أداءً متميزاً.

تفوق مستمر

وأشار بن سليم إلى أن إجمالي حجم مناولة الحاويات لمجموعة «دي بي ورلد» سجّل نمواً بنسبة 7.0 % في عام 2024، متجاوزاً معدل نمو القطاع البالغ 6.4 %، ما يعكس تفوقنا المستمر على السوق بفضل تركيزنا على الأسواق الأسرع نمواً، ويُعزّز مكانتنا كجهة رائدة في التجارة العالمية. ورغم التحديات التي واجهتها بعض محطات الحاويات نتيجة أزمة البحر الأحمر، فقد أسهمت محفظتنا المتنوعة واستثماراتنا الاستراتيجية في تحقيق نمو قوي. وقد شكّلت الأمريكيتان وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المحركات الرئيسية لهذا النمو، في حين واصل ميناء جبل علي (دولة الإمارات) تحقيق أداء قوي، ليؤكد دوره المحوري ضمن شبكتنا العالمية.

وقال لقد نجحنا خلال عام 2024 في توسيع بصمتنا العالمية من خلال تأمين امتيازات لمدة 30 عاماً في ميناء دار السلام (تنزانيا) وميناء «بيلاوان» (إندونيسيا) لتعزيز وجودنا في الأسواق سريعة النمو. وفي تركيا، قمنا بتعزيز قدراتنا التشغيلية من خلال دمج «دي بي ورلد - ياريمجا» مع ميناء «إيفياب» المجاور، ما أدى إلى إنشاء كيان موحد يقدم مجموعة موسّعة من حلول الخدمات اللوجستية لمتعاملينا. وأضاف: بفضل هذه الإضافات الجديدة والتوسّعات المستمرة عبر محفظتنا، تجاوزت طاقتنا الاستيعابية الآن 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وهو إنجاز بارز يعكس التزامنا بالاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى وتعزيز كفاءة التجارة العالمية.

أداء مالي قوي

ومن جهته، قال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية في المجموعة: «حققت مجموعة «دي بي ورلد» أداءً مالياً قوياً في عام 2024، حيث ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7 % لتصل إلى 5.5 مليارات دولار، ما يعكس هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27.2 %. وتؤكد هذه النتائج الاستقرار والمرونة، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد الكلي، وهو ما يعكس قوة محفظتنا المتنوعة ونموذج أعمالنا».

وأضاف نارايان نمت العوائد بنسبة 9.7 % لتصل إلى 20 مليار دولار، مدعومة بعمليات الاستحواذ والأداء الأساسي القوي، لا سيّما في أعمال الموانئ والمحطات لدينا. وبلغت نسبة نمو العوائد على أساس المقارنة المثلية 6.9 %، مدفوعة بمساهمات قوية من أستراليا والأمريكتين (+14.9 %)، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند (+11.1 %).

وقال نارايان: «تعزّزت قوتنا المالية بفضل تثبيت تصنيفاتنا الائتمانية عند (BBB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وعند (Baa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز. كما واصلنا تعزيز ميزانيتنا العمومية، حيث خفضنا نسبة المديونية الصافية إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3.4 ضعفاً على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، مقارنةً بـ 3.7 ضعفاً في عام 2023.