وجهات دبي تقدم عروضاً لإقامات فندقية وتجارب إفطار وسحور

تتميز دبي خلال شهر رمضان المبارك بأجوائها الرائعة مع عروض خاصة تقدمها الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية الشهيرة في إطار حملة رمضان في دبي، التي تنظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، ما يمنح الأصدقاء والعائلات فرصة استثنائية للاستمتاع بأسعد اللحظات في هذا الوقت المميز من العام.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستفادة من باقات الإقامة الفندقية الفاخرة، ووجبات الإفطار والسحور، وتجارب الترفيه المناسبة للعائلات، والتي جرى تصميمها خصيصاً بمناسبة شهر رمضان المبارك في مختلف الفنادق والمنتجعات، والمعالم السياحية، والمرافق الترفيهية على مستوى المدينة.

تجارب حصرية

تقدم فنادق دبي باقات إقامة رمضانية حصرية مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والاسترخاء، حيث ترحب منتجعات حتا بزوارها من خلال تجربة تخييم فاخرة لا مثيل لها يمكن خلالها مشاهدة النجوم المتلألئة، مع إمكانية إشعال النيران والشواء، والوصول غير المحدود إلى 18 نشاطاً خارجياً متنوعاً مع تخفيضات حصرية، إلى جانب خيارات الإفطار والسحور، سواء كان الضيوف يقيمون في Damani Lodges الفاخرة أو في Domes مع مسابح خاصة، أو حتى في المخيمات التقليدية.

ويمكن لضيوف فندق هوليداي إن بيزنس باي دبي الاستمتاع بتجربة إقامة لمدة 36 ساعة مع إمكانية تسجيل الوصول المبكر الساعة 8 صباحاً وتسجيل المغادرة المتأخرة في الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 25 بالمئة في المطاعم والسبا.

وسيحظى ضيوف منتجع شاطئ العنوان دبي بفرصة الاستمتاع بالإطلالات الخلابة، ووسائل الراحة الفاخرة بأفضل الأسعار التي تشمل وجبتي الإفطار والسحور. كما يمكن للعائلات المقيمة في فندق سويس أوتيل الغرير الاستمتاع بباقة إقامة فندقية خاصة تشمل أجنحة متصلة، ووجبات مجانية للأطفال دون 12 سنة، وخيارات يومية للإفطار أو الغداء أو العشاء.

ويقدم فندق وأجنحة تايم أوك تخفيضات بنسبة 15 بالمئة على أسعار الإقامة الفندقية، بالإضافة إلى تجربة إفطار رائعة، كما يقدم فندق ومساكن كمبينسكي نخلة جميرا تخفيضات بنسبة 35 بالمئة على أسعار الغرف اليومية المرنة بالكامل والسحور في مطعم «برونيلّو»، مع امتيازات إضافة لأعضاء برنامج «كمبينسكي ديسكفري».

ويقدم كل من فندق دبليو دبي – الميناء السياحي ومنتجع ومنتزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي تجربة إفطار وسحور رائعة مع باقة الإقامة الفندقية الخاصة بهما، في ما يقدم فندق جيه إيه ليك فيو باقات إقامة رمضانية بأسعار تبدأ من 849 درهماً، شاملة الإفطار أو السحور، مع باقة إقامة شاملة الإفطار بسعر 1149 درهماً، بالإضافة إلى جلسة تصوير بالزي الإماراتي التقليدي.

منتجعات صحية

تقدم أفضل المنتجعات الصحية في دبي تجارب علاجية رائعة للباحثين عن الاسترخاء خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن لضيوف ذا سبا في فندق ماندارين أورينتال جميرا الاستمتاع بجلسة «رمضان ديتوكس» التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، وتشمل تقشير الجسم والتدليك العميق، والمتاحة طوال شهر مارس مقابل 975 درهماً، كما يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتجربة العلاج بالأشعة تحت الحمراء مقابل 700 درهم.

وسيستمتع ضيوف سبا سانت ريجيس داون تاون دبي بعرض خاص لحجز جلستين علاجيتين لمدة 60 دقيقة والحصول على جلسة ثالثة مجاناً، أو اختيار تجربة الحمام التقليدي لمدة 60 دقيقة مقابل 700 درهم، والتي تشمل جلسة «مانيكير» سريعة مجاناً.

إفطار وسحور

وتتحول حديقة بالميتو في فندق جيه إيه بيتش إلى وجهة رمضانية رائعة، حيث تقدم تجربة إفطار استثنائية على الشاطئ وتحت أضواء النجوم مقابل 260 درهماً للفرد في أيام الأسبوع، و280 درهماً للفرد خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما يتوفر السحور بحسب الطلب حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

ويمكن لضيوف مطعم أكوا في فندق جيه إيه أوشن فيو الاستمتاع ببوفيه إفطار مميز على أنغام آلة العود بسعر 169 درهماً لنزلاء الفندق، و269 درهماً للزوار. ويقدم مطعم كينارا باي فيكاس خانا تجربة إفطار عائلية خاصة تجمع بين المأكولات الهندية وأطباق منطقة الشرق الأوسط في أجواء رائعة مقابل 249 درهماً للفرد.

ويدعو فندق جيه إيه حصن حتا ضيوفه إلى تجربة إفطار استثنائية في أحضان الطبيعة الجبلية تشمل الاستمتاع بالمشاوي في مطعم «حكاية» مقابل 89 درهماً للفرد، وبوفيه إفطار في مطعم «جيما» مقابل 120 درهماً للفرد، بالإضافة إلى تجربة سحور خاصة داخل الغرفة بدءاً من 12 منتصف الليل وحتى الساعة 3:30 فجراً.