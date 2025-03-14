«الإيكاو» تختار ممثل الإمارات لأرفع تكريم في الطيران المدني الدولي

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، اختيار المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى «الإيكاو» عضواً في لجنة جائزة إدوارد وارنر، التي تُعد أرفع وسام تقدمه المنظمة تكريماً للمساهمات الاستثنائية في مجال الطيران المدني الدولي.

وتُمنح هذه الجائزة المرموقة منذ تأسيسها تكريماً للأفراد والمؤسسات التي قدمت إسهامات بارزة في تطوير الطيران المدني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وتُشرف لجنة خاصة من مجلس الإيكاو على دراسة الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء والمؤسسات والخبراء، ثم تقدم توصياتها إلى المجلس لاختيار الفائزين بالجائزة.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «فخورون باختيار المهندس سعيد محمد السويدي لعضوية لجنة جائزة إدوارد وارنر، التي تُعد إحدى أهم وأرفع جوائز الطيران في العالم. إن اختيار ممثل الدولة لهذا المنصب يُعد شهادة جديدة على المكانة الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، كما يعكس الثقة العالمية في الكفاءات والكوادر الإماراتية».

وقال المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الإيكاو: «يشرفني الانضمام إلى لجنة جائزة إدوارد وارنر والمساهمة في تكريم الأفراد والمؤسسات الذين أحدثوا فرقاً ملموساً في الطيران المدني الدولي. وأتطلع إلى العمل مع زملائي في اللجنة لدعم هذه الجائزة العريقة وتعزيز روح التميز في القطاع».

وتأسست جائزة إدوارد وارنر تكريماً للدكتور إدوارد وارنر، أحد رواد الطيران المدني العالمي، وأول رئيس لمجلس الإيكاو. وتُعد هذه الجائزة أعظم تكريم فردي يمكن أن يمنحه المجتمع الدولي للطيران المدني، حيث تستمد أهميتها من كونها تُمنح من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) نيابةً عن الدول الأعضاء فيها، ولا توجد جائزة دولية أخرى توفر هذا المستوى الواسع من التقدير. وتقوم اللجنة بجمع الترشيحات للجائزة من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى المؤسسات أو الأفراد. ثم تقدّم اللجنة توصياتها إلى مجلس الإيكاو لاعتماد الشخص أو المؤسسة التي تعتبر مساهماتها في خدمة الطيران المدني الأكثر تميزاً.