تعاون بين «إنفستوبيا» و«الإمارات للسيارات» لدعم حلول النقل الذكي والمستدام

وقّعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «شركة الإمارات للسيارات»؛ إحدى شركات مجموعة الفهيم والوكيل العام المعتمد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الذكي والمستدام.

شهد توقيع الاتفاقية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقعتها بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد؛ وأحمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم.

وأكدت بدرية الميدور، أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام «إنفستوبيا» بتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها لدعم الاقتصاد الجديد وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، موضحة أن التعاون مع شركة «الإمارات للسيارات» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول أكثر استدامة في قطاع النقل، ترتكز على أحدث التقنيات والحلول، وتواكب التوجهات المستقبلية القائمة على الاستدامة.

وقال أحمد الفهيم: تؤكد شراكتنا المستمرة مع إنفستوبيا التزامنا المشترك بدعم الابتكار وحلول الاستدامة واستشراف مستقبل التنقّل. وتمثل الاتفاقية محطة رئيسية في تطوير وتنفيذ التقنيات المتقدمة لحلول التنقل الصديقة للبيئة.

وتهدف إلى تشجيع الابتكار في قطاع النقل، مع التركيز على الحلول الذكية والمستدامة، انسجاماً مع توجهات «إنفستوبيا» في دعم قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الأخضر.