شراكة بين «مقطع للتكنولوجيا» و«نافذة باكستان الموحدة»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية، بين ذراعها الرقمية، مجموعة مقطع للتكنولوجيا، وشركة نافذة باكستان الموحدة «PSW»، وهي هيئة حكومية باكستانية مسؤولة عن إدارة وتشغيل نظام نافذة باكستان الموحدة، والذي يمثل منصة إلكترونية شاملة تستهدف تبسيط إجراءات التجارة الخارجية من خلال توفير منفذ رقمي موحد يتيح للمتعاملين تقديم جميع البيانات والوثائق المرتبطة بأنشطة الاستيراد والتصدير وعمليات العبور «الترانزيت».

ويهدف التعاون الاستراتيجي إلى دفع عجلة الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود في باكستان، وذلك عبر توظيف خبرات المؤسستين في مجال تطوير وتطبيق الحلول الرقمية المتطورة.