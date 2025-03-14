«أبوظبي الإسلامي» يعلن المرشحين الثلاثة النهائيين للفوز بجائزة تحدي الإبداع

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بالشراكة مع مجموعة بورصة لندن، عن المرشحين الثلاثة النهائيين للفوز بجائزة تحدي الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي، الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 150 مشاركة.

وتتضمن القائمة شركة كيستر للتكنولوجيا المالية بالمملكة المتحدة وتساعد 1.2 مليون مسلم حول العالم على إدارة ثرواتهم وتنميتها وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، إضافة إلى منصة ماد كاش لبتكنولوجيا المالية بماليزيا لتمكين رائدات الأعمال من الفئة غير المتعاملة مع المصارف . كما تشمل القائمة شركة كيفيا للتكنولوجيا المالية، شركة إثيوبية مخصصة لتطوير المنصات الرقمية .