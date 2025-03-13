سوق دبي فوق 5180 نقطة بمكاسب 4.6 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.54% أو ما يعادل 27.7 نقطة، مسجلاً 5184.82 نقطة، ليربح السوق نحو 4.6 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة المرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 903.5 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 908.05 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى ليقود ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.7% ليغلق عند 22.65 درهماً، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 188 مليون درهم بما يعادل 43.6% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 431.2 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «إعمار للتطوير» 2.85%، و«تيكوم» 2.6%، و«إعمار العقارية» 1.13%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.49%، وديوا 0.40%، وسالك 0.19%. بينما ارتفع سهم طلبات بنسبة 0.7% عند 1.44 درهم، بينما انخفض سهم إمباور بنسبة 1.2%عند 1.59 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة اليوم.، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 53.3 مليون درهم بجلسة اليوم.، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 257.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 204 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، استقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9410.75 نقاط متراجعاً هامشياً 0.05% في جلسة اليوم..

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 262.9 مليون درهم، تلاه «بروج» جاذباً 68.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 67.2 مليون درهم مرتفعاً 0.93% ليغلق عند 3.25 دراهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «سبيس42» 7.6%، و«بريسايت» 6.6%، و«رأس الخيمة للأسمنت» 4.5%، و«أدنوك للتوزيع» 4.2%.

وأقفل سهم ألفا داتا مرتفعاً خلال ثالث جلساته بنسبة 4% عند 1.58 درهم، وارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 2.9% عند 1.77 درهم، بينما انخفض سهم لولو للتجزئة بنسبة 0.8% عند 1.26 درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي، و431.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 470.5 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 32.15 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.18%، ومسقط 0.53%، والبحرين 0.27%، وتراجعت بورصة الكويت 0.69%، وقطر 0.14%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.78%.

السعودية

وتفصيلاً، صعد مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.18% ليغلق عند 11726 نقطة، وبتداولات بلغت 6.2 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 101.20 ريال، كذلك، صعد سهم الخدمات الأرضية بنسبة 5% عند 51 ريالاً، في حين تصدر سهم رسن ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 79 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 18.15 مليون سهم وبقيمة 1.3 مليار ريال منها 13.3 مليون سهم صفقات خاصة بسعر 69 ريالاً للسهم، بعد إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع 17.2% من أسهم الشركة.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.95 ريالاً، وهبط سهم أسمنت أم القرى بنسبة 2% عند 18.78 ريالاً.

مصر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.2 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة.