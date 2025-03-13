«الأشغال العامة» و«دار الود» تعززان التزامهما بتطوير بنية تحتية مستدامة

في إطار التزامها الراسخ بتطوير بنية تحتية مستدامة ومتقدمة، قادت دائرة الأشغال العامة وشركة دار الود للإنشاءات زيارة استراتيجية إلى منشأة إنتاج الخرسانة البوليمرية (PRC) في قطر، وذلك بهدف تعزيز المعايير الفنية وضمان الامتثال لأعلى مستويات الجودة والاستدامة في قطاع البناء.

واستعرضت الزيارة أحدث الابتكارات في تصنيع المواد الإنشائية المتقدمة، وآليات ضبط الجودة، والتطورات في عمليات التعبئة المستدامة واستراتيجيات التطبيق، بما يعزز كفاءة المشاريع التنموية الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت دائرة الأشغال العامة (DPW) أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تكامل سلاسل التوريد في قطاع البناء، وضمان توافق المواد عالية الأداء مع اللوائح البيئية والتنظيمية، بما يواكب التوجهات الحكومية نحو تطوير بنية تحتية مستدامة ومتينة.

وقال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات: تجسد هذه الزيارة التزام «دار الود» الراسخ بتطبيق أحدث المعايير العالمية في قطاع البناء، حيث نواصل العمل على تعزيز كفاءة المواد الإنشائية، وضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة والاستدامة. إن الخرسانة البوليمرية تمثل حلاً متقدماً يسهم في دعم المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الزيارة أتاحت لنا فرصة للكشف عن أحدث التقنيات وتعزيز قدراتنا في تقديم حلول بناء مستقبلية متطورة.

وقد شكلت هذه الزيارة فرصة مهمة لدراسة أحدث الممارسات في عمليات إنتاج الخرسانة البوليمرية، وضمان توافقها مع المعايير التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب استكشاف طرق تحسين عمليات النقل والتوزيع اللوجستي لضمان وصول المواد إلى المشاريع بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، تؤكد دائرة الأشغال العامة (DPW) التزامها بمواصلة العمل على تطوير بنية تحتية مستدامة ومتينة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة لدولة الإمارات.