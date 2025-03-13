دبي تحتضن أول لوحة إعلانية لتقديم المشروبات المرطبة في الإمارات

كشفت ديليفرو وهيومانترا عن إطلاق أول لوحة إعلانية لتقديم مشروباتٍ مرطبة في دولة الإمارات، وذلك في منطقة سيتي ووك بدبي احتفالاً بإطلاق مشروب الإلكترولايت بنكهة قمر الدين محدودة الإصدار والمخصصة لشهر رمضان المبارك، والتي تتوافر حصرياً على تطبيق ديليفرو حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وظهرت اللوحة الإعلانية في البداية بتصميمٍ تقليدي، حيث عرضت عبارة «مجرد لوحة إعلانية أخرى»، ليضفي فنان جرافيتي مع غروب الشمس لمسة إبداعية بإضافة علامة استفهام في نهاية العبارة، محولاً الجملة البسيطة إلى تساؤل عميق.

وتم تزويد اللوحة بعد ذلك بصنبور، لتتحول إلى أول لوحة إعلانية تقدم مشروباتٍ مرطبة في الدولة، ما يتيح للمارة استهلال إفطارهم بمشروب محلول قمر الدين من هيومانترا. وتمنح اللوحة الفريدة أفراد المجتمع أسلوباً جديداً للحصول على الترطيب المناسب بعد الصيام خلال الشهر الفضيل.

ويتسنى للمارة اختبار أكياس مشروب الإلكترولايت بنكهة قمر الدين محدودة الإصدار من هيومانترا، والذي يتم تقديمه في كوب بحجم كبير ليوفر الترطيب المناسب بعد الصيام ويمنح انتعاشاً مميزاً يدوم طيلة المساء. وتتميز هذه الأكياس النباتية الخالية من السكر بتركيبة فريدة تحتوي على جميع الشوارد الست الأساسية، ما يجعلها خياراً مثالياً ومفيداً خلال ساعات الصيام، حيث تساهم في تعويض السوائل المفقودة، وتعزيز مستويات الطاقة، ودعم الصحة العامة.

وتتوافر أكياس محلول الشوارد بنكهة المشمش المستوحاة من النكهات الموسمية في صناديق تتألف من 20 كيساً مقابل 125 درهماً، أو ضمن باقة هدايا رمضانية تتضمن صندوقين مقابل 240 درهماً.

إن تصميمها العملي وسهولة استخدامها يجعلانها خياراً مثالياً خلال الشهر الفضيل، حيث تساهم في تعزيز جودة النوم، وتحسين الحالة المزاجية، وتوفير طاقة مستدامة طوال الشهر الكريم.

وبهذه الخطوة الإبداعية غير المسبوقة، لم تكتفِ ديليفرو وهيومانترا بتقديم نكهة جديدة، بل حوّلت لوحة إعلانية عادية إلى رمز ملهم للعناية بالصحة والترطيب خلال شهر رمضان المبارك.