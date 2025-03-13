موانئ دبي العالمية تُسجِّل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسجلت عوائدها نموًا على أساس معلّن بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليارات دولار أمريكي. وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2%.

أبرز النتائج

ارتفاع العوائد بنسبة 9.7% إلى 20 مليار دولار أمريكي.

يُعزى نمو العوائد بنسبة 9.7% بشكل رئيسي إلى الأداء المحسّن للموانئ والمحطات، إضافةً إلى المساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.

ارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.

ارتفاع الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليارات دولار أمريكي

ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7%، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة 27.2%، وكذلك هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية.

بلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار أمريكي

انخفض الربح للسنة بنسبة 2.0%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

تجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

تجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، نتيجة للاستثمار الانتقائي في البنية التحتية ضمن الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

تم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي (مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023) عبر المحفظة الحالية.

تبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي (دولة الإمارات) و"الأحواض الجافة العالمية"، والمنطقة الحرة بجبل علي (دولة الإمارات)، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" (الهند)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء "ندايان" (السنغال)، وميناء جدة (المملكة العربية السعودية).

ركّزت "دي بي ورلد" على زيادة الإيرادات وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع

تقدم محفظة الخدمات اللوجستية المحسّنة إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.

تهدف "دي بي ورلد" إلى تقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع عبر الاستفادة من بنيتها التحتية الأفضل عالمياً.

تتمتع المجموعة بقدرة ومكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المخصصة في مجال الخدمات اللوجستية.

سيولة نقدية قوية وانخفاض صافي نسبة المديونية

زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 (مقارنةً بـ 4.6 مليارات دولار أمريكي في عام 2023).

انخفضت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) على أساس ما قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لتصل إلى 3.4 أضعاف (مقارنةً بـ 3.7 أضعاف في السنة المالية 2023). أما على أساس ما بعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، فبلغت نسبة المديونية الصافية 4.1 أضعاف (مقارنةً بـ 4.0 أَضعاف في السنة المالية 2023).

الالتزام بالتحول نحو الاستدامة طويلة الأمد

أصدرت "دي بي ورلد" سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كأول إصدار من نوعه لشركة من منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالتزامن مع إطلاق استراتيجيتها للمحيطات.

أصبحت "دي بي ورلد" أول شركة للخدمات اللوجستية في المنطقة تُعتمد أهدافها من قبل مبادرة الأهداف العلمية (SBTi)، ما يمثل خطوة مهمة نحو إزالة الكربون من سلاسل الإمداد لمتعامليها.

بالمقارنة مع سنة الأساس 2022، تجاوزت "دي بي ورلد" هدفها المحدد لخفض انبعاثات الكربون في النطاقين 1 و2 بنسبة 10.5%، فيما يأتي نحو 65% من الكهرباء التي يتم توفيرها عالمياً اليوم من مصادر الطاقة المتجددة.

أداء قوي في عام 2024، ووضعية مثالية نحو تحقيق نمو مستدام رغم حالة عدم اليقين

حققت "دي بي ورلد" أداءً مالياً قوياً في عام 2024، رغم التحديات المستمرة الناجمة عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية والتغيّرات المتسارعة في بيئة التجارة العالمية.

رغم حالة عدم اليقين العالمية، تتمتع "دي بي ورلد" بوضعية قوية تمكنها من تحقيق نمو طويل الأمد، مستفيدةً من حلول سلسلة الإمداد المتكاملة واستثماراتها الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة.

وعلَّق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" قائلاً: "نفخر بتحقيق عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار أمريكي، وسجلنا أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتنا ومرونتنا في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد. وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتنا التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتنا التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.

تُرسّخ هذه الاستراتيجية الوضعية الريادية لـ "دي بي ورلد" التي مكنتها من تحقيق نمو مستدام طويل الأمد وتقديم قيمة مضافة وملموسة. ومن خلال تعزيز الكفاءة، وتوسيع نطاق قدراتنا، وتعميق شراكاتنا، نضع الأُسس لأعمالٍ مرنة ومتكاملة، قادرة على اغتنام الفرص الناشئة بفعالية في ظل التطورات المتسارعة للتجارة العالمية.

نواصل تعزيز منصتنا اللوجستية، مستقطبين مزيداً من أصحاب البضائع من خلال حلول متكاملة وشاملة، مصممة خصيصاً لرفع الكفاءة وتحسين تدفق التجارة. ويعكس الطلب المتزايد على عروضنا المتكاملة القيمة المضافة التي نوفرها لمتعاملينا، الذين يبحثون عن حلول متطورة وفعّالة لسلاسل الإمداد، تضمن لهم أداءً مُحسّناً ومرونة تشغيلية عالية.

تعزز استراتيجيتنا القائمة على توافق الأصول، جنباً إلى جنب مع بنيتنا التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسية، قدرتنا على التوسّع بكفاءة مع توفير إمكانات متخصصة وفقاً للمتطلبات. وتسهم استثماراتنا الاستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة في تعزيز خبراتنا، ما يمكننا من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة. ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، نرسّخ مكانة مجموعة "دي بي ورلد" كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.

لقد حققنا أداءً قوياً في عام 2024، ما عزّز مركزنا المالي من خلال خفض صافي نسبة المديونية وتعزيز متانة ميزانيتنا العمومية. ورغم الانطلاقة الإيجابية لهذا العام، فما تزال التجارة العالمية تواجه حالة من التقلب بسبب التحديات الجيوسياسية المستمرة. ومع ذلك، فنحن واثقون في قوة محفظتنا، والتي نتوقع أن تحافظ على زخمها القوي وتحقق أداءً متميزاً.

وفي إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد، فنحن نواصل تعزيز محفظتنا الاستثمارية عبر عمليات استحواذ استراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعاملينا. كما نظل متفائلين بآفاق النمو على المدى المتوسط، مستندين إلى أُسس قوية للقطاع، وقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل.