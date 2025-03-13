«الإمارات الإسلامي» يوصي بقبول عرض استحواذ «الإمارات دبي الوطني»

أوصى مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي المساهمين بقبول العرض النقدي الإلزامي من بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على جميع أسهم المصرف، وذلك بعد اطلاعه على تقرير التقييم الخاص بالعرض المقدم.

وبحسب نشرة المساهمين التي أصدرها المصرف، يرى تقرير التقييم الصادر عن شركة كي بي إم جي المستشار المالي للمصرف، أن القيمة العادلة للاستحواذ على كامل أسهم المصرف تقع في حدود 3.68 دراهم و4.06 دراهم للسهم الواحد.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد قدم في 25 فبراير 2025، إلى مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، عرضاً نقدياً إلزامياً مشروطاً للاستحواذ على 100% من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل، مقابل مبلغ نقدي قدره 11.95 درهماً لكل سهم.