عمومية «ملتيبلاي» تبحث خطط المجموعة الاستراتيجية للنمو خلال 2025

عقدت الجمعية العمومية لمجموعة ملتیبلاي، اجتماعها أمس، لمناقشة إنجازاتها المالية القوية وتوسعها الاستراتيجي عبر عمليات استحواذ رئيسية، ووضع رؤية واضحة لتحقيق نمو مستدام في 2025.

وعززت المجموعة مكانتها في السوق عام 2024 بإتمام 3 عمليات استحواذ ناجحة في قطاعات التنقل والإعلام والعناية بالجمال، حيث استحوذت «الإمارات لتعليم القيادة» على حصة 51 % في «إكسلنس بريمير للاستثمار»، الشركة الأم لمركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات الشهير في دبي، كما استحوذت «مجموعة أومورفيا»، الشركة الرائدة في العناية بالجمال والمملوكة 51 % لمجموعة ملتيبلاي، على 100 % من «ذا جرومينج كومباني هولدينج»، كما استحوذت المجموعة بالكامل على «باك لايت ميديا».

وأدت الاستحواذات، إلى جانب التوسع الاستراتيجي ورفع الكفاءة التشغيلية لشركات المجموعة المستقرة وذات المكانة القوية في السوق، إلى تعزيز الأداء القوي للمجموعة خلال العام، حيث كشفت بياناتها المالية لعام 2024، عن تسجيل صافي أرباح، باستثناء تغييرات القيمة العادلة، بقيمة 1.04 مليار درهم وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً، متجاوزة التوقعات مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15 % على أساس سنوي، مسجلة مستويات قياسية بلغت 1.9 مليار درهم.

خفض التكاليف

وعمدت المجموعة في 2024 إلى التركيز على تعزيز الكفاءة عبر تطبيق أساليب ممنهجة ومدروسة بعناية لتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء التشغيلي. ولعبت التكنولوجيا دوراً أساسياً في دعم هذه الاستراتيجية، حيث تجاوزت مكاسب الكفاءة 50 مليون درهم، متجاوزة الهدف الأولي البالغ 45 مليون درهم، ما أدى إلى زيادة في الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6 %.

وفي رسالته الموجهة إلى المساهمين قال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتيبلاي: «تميز هذا العام بالإجراءات الحاسمة والنمو الاستراتيجي، مدعوماً بتركيز المجموعة الواضح على بناء وتوسيع الخبرات الرأسية والكفاءة التشغيلية والتنويع في الاستثمار.

وتمثل عمليات الاستحواذ الرئيسية الثلاث التي قمنا بها في 2024 مثالاً واضحاً على هذا النهج، مما يعزز التآزر ويفتح الباب أمام تدفقات إيرادات جديدة عبر شركاتنا التابعة. وفي الوقت نفسه، قمنا بتعزيز أعمالنا الأساسية، مما يضمن استدامة النمو وتسريعه».

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، في رسالتها للمساهمين: «فـي عـام 2024 تجـاوزت إيـرادات مجموعتنـا للسـنة الماليـة 2 مليـار درهـم، بزيـادة 56 % علـى أسـاس سـنوي، وسـجلنا نمـواً مـن خانتيـن فـي الأربـاح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتيجـة لتحقيـق أهـداف مضافـة للقيمـة، والتوسـع بكفـاءة مـع الحفـاظ علـى الريـادة في السـوق.

كما اتبعنا نهجاً صارماً لتحسين العمليات، وتحديـد فـرص توفيـر التكاليـف وصقـل هيكلنـا مـن خلال تبسـيط عمليـات الشـراء ودمـج الأدوار وإلغـاء طبقـات الأعمـال الغيـر الضروريـة، ما حقق مكاسب في الكفاءة تزيد على 50 مليون درهم». وأضافت: «نظـل فـي وضـع اسـتحواذ قـوي مـع القـدرة علـى اسـتثمار 4 مليـارات درهـم ونحـن علـى اسـتعداد للاسـتفادة مـن أي تحـولات قادمـة فـي السـوق».