«إمباور» تزوّد مشروع «بالم جيت واي» بخدمات تبريد المناطق

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم اتفاقية لتزويد مشروع «بالم جيت واي» في نخلة جميرا، دبي بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة بطاقة إنتاجية تصل إلى 9470 طن تبريد. وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بدعم رؤية دبي التنموية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على حلول مستدامة وفعالة في استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التزويد في الربع الثاني من 2026.

يعد مشروع «بالم جيت واي» السكني نموذجاً للفخامة، حيث يتألف من ثلاثة أبراج سكنية مترابطة تتميز بتصميم هندسي فريد. يضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات المتطورة، بما في ذلك المتاجر، والمطاعم الفاخرة، ومرافق التسوق، ومراكز الرعاية الصحية، ومنشآت اللياقة البدنية وغيرها، ما يجعله من أكثر المجمعات السكنية حيويةً وراحةً في إمارة دبي. كما تتميز الأبراج بنوافذها الزجاجية البانورامية التي توفر إطلالات خلابة على نخلة جميرا، ما يعزز تجربة السكن بإطلالة ساحرة على نخلة جميرا تعكس جمال المدينة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن إضافة مشروع «بالم جيت واي» إلى محفظة تبريد «إمباور» يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين في خدماتها الموثوقة، ويعزز من دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة تتميز باستهلاك طاقة أقل بنسبة 50 % من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حالياً»، موضحاً أن «إمباور» تركز على خدمة المشاريع العقارية الرائدة وتهدف إلى تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية في إمارة دبي بخدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف أن خدمات تبريد المناطق التي تقدمها المؤسسة في إمارة دبي، تنسجم مع تطلعات الإمارة في بلوغ الاستدامة، وهو الهدف الذي تنهض فيه المؤسسة لجهة تمكين كل القطاعات من خفض الغازات الدفيئة باستخدام خدمات تبريد المناطق التي أثبتت فعاليتها في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية.