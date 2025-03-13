«رمضان في دبي».. مزيج فريد بين الثقافات والتقاليد والحياة العصرية

تعد دبي مدينة عالمية متنوعة، تمتزج فيها الثقافات والعادات والتقاليد وأسلوب الحياة العصرية والابتكارات الحديثة، وتعكس حملة «رمضان في دبي» هذا المزيج المتناغم بشكل واضح، حيث تحتفل المدينة بالشهر الفضيل، وتقدم في ذات الوقت تجربة غنية، تلبي مختلف الأذواق مع تعدد الجنسيات، سواء التي تعيش على أرضها أو ممن يزورونها.

وتماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، تلتزم دبي بتعزيز قيم الترابط والتكاتف خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، فيما تواصل الفنادق ومناطق الجذب السياحي في دبي فتح أبوابها كالمعتاد، ما يتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة الاستمتاع بهذا الوقت الخاص من العام بصحبة العائلة والأصدقاء. وتوجه المدينة دعوة مفتوحة للجميع، للمشاركة في الاحتفال بالشهر الفضيل، سواء كانوا يرغبون في تجربة الضيافة الإماراتية الأصيلة، أو الاستمتاع بتجارب المأكولات غير المحدودة، أو زيارة المعالم السياحية في الهواء الطلق، أو الاستفادة من عروض التسوق الحصرية، أو المشاركة في الفعاليات الترفيهية والثقافية، أو الباقات الخاصة التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية العالمية في دبي.

وتحتضن المدينة مجموعة من التجارب المميزة التي تضاف إلى الأجواء الثقافية، مثل تجربة إطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس، وإمكانية المشاركة في مبادرات مجتمعية تركز على العناية بالصحة، فيما يمكن الاستمتاع في دبي خلال فترة المساء. ويسهم الطقس المعتدل بدبي خلال هذه الفترة، في توفير أجواء مثالية تتيح للسكان والزوّار قضاء أمتع الأوقات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تجمع حملة رمضان في دبي بين التقاليد العريقة والتجارب الحديثة، ما يخلق أجواءً فريدة خلال الشهر الفضيل. وتعد دبي موطناً لنحو 200 جنسية، وبوتقةً تنصهر فيها الثقافات المتنوعة، ما يجعلها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، لا سيما في ظل الأجواء الخاصة التي تتميز بها المدينة في شهر رمضان المبارك، حيث تتوفر الكثير من العروض والتجارب المصممة خصيصاً لهذه الفترة من العام، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».

أجواء احتفالية فريدة

تزداد دبي تألقاً خلال شهر رمضان الكريم، حيث تكتسي الشوارع ومراكز التسوق والأماكن العامة بالزينة الرائعة، التي تسعد سكان المدينة وزوارها، في حين تسهم التجارب المصممة خصيصاً، مثل فعالية «أطياف رمضانية»، وعروض الألعاب النارية، في تعزيز الأجواء الاحتفالية للشهر الكريم في مختلف أنحاء المدينة.

ويضيف الخاجة: «تقدم احتفالات رمضان في دبي، أسعد اللحظات والذكريات التي لا تُنسى للجميع في مختلف أنحاء المدينة، سواء كانوا يحتفلون بالشهر الفضيل، أو يستمتعون بالعروض والفعاليات التي تقدمها دبي خلال هذا الوقت من العام. ويشكل الطقس المعتدل خلال هذه الفترة من العام، فرصةً لزيارة المدينة التي تفتح أبوابها أمام الجميع للاستمتاع بتجربة ضيافة أصيلة، مليئة بالدفء، تحتفي بقيم الترابط والتكاتف في شهر رمضان».

مأكولات وتجارب ثقافية

ويرتبط شهر رمضان بالتجمعات واللقاءات، وهو ما يظهر جلياً في تجارب المأكولات المتنوعة التي تقدمها دبي، حيث يمكن للزوار الاختيار من بين باقات الإفطار والسحور التقليدية في المطاعم والفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، والتي تقدم قوائم طعام مصممة خصيصاً لتجمع بين الأطباق الإماراتية الأصيلة والمأكولات العالمية. ومن بوفيهات الفنادق الفخمة إلى تجمعات الإفطار المتميزة في الأحياء التاريخية، مثل السيف والفهيدي، تضمن دبي أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بتناول الإفطار.

كما يشكل رمضان وقتاً مميزاً للتجارب الثقافية، حيث تستضيف دبي مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفعاليات المجتمعية والأسواق الخارجية، ما يتيح للزوار الاستمتاع بالاحتفالات التقليدية خلال الشهر الفضيل. وتقدم الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك» هذا العام، تجربةً خارجية مناسبة للعائلات، تستفيد من الطقس المثالي في دبي كما يعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان، ليقدم تجربة نابضة بالحياة لمحبي الطعام.

وتجمع احتفالات الوجهات السياحية الشهيرة في المدينة، مثل مدينة إكسبو دبي والقرية العالمية، بين أجواء الماضي والحاضر.