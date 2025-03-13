9.2 مليارات درهم أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2024

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، أمس، تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمواً في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون.

بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليارات درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.

وساهمت التدفقات النقدية القوية وانخفاض الديون في دعم إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين بقيمة 3.67 مليارات درهم (مليار دولار)، وهو ما يعادل أكبر توزيعات أرباح في تاريخ الإمارات العالمية للألمنيوم التي تم توزيعها لعام 2023.

وارتفع سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن في م 2024 عن متوسط السعر في عام 2023 (2392 دولاراً للطن مقابل 2264 دولاراً)، بسبب الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة وتوقعات خفض أسعار الفائدة. وكانت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي متقلبة في عام 2024، فيما كانت أعلى في المتوسط من عام 2023 في اليابان وأوروبا، وأقل في الولايات المتحدة.

كما ارتفعت أسعار الألومينا، بسبب التحديات التشغيلية في أستراليا والهند وقيود الإمداد في سوق البوكسيت، بما في ذلك البوكسيت الذي تنتجه شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الألمنيوم في عام 2025 بسبب اضطرابات التجارة العالمية، فيما يتوقع أن يسجل الميزان العالمي للألمنيوم عجزاً قدره 0.5 مليون طن في عام 2025 وفقاً لمؤسسة سي آر يو (CRU)، ما يدعم ارتفاع الأسعار في المستقبل.

ساهم التحول الرقمي بتحقيق آثار مالية تقدر بنحو 129 مليون درهم (35 مليون دولار) مع طرح 40 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال عام 2024، وحقق آثار مالية بقيمة 452 مليون درهم (123 مليون دولار) من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيق منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.

إنتاج

وحقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49 % من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا. وارتفع إنتاج الألمنيوم المصهور بمقدار 30 ألف طن ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.69 مليون طن في عام 2024.

وبلغ إجمالي مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي 2.74 مليون طن إلى 440 عميلاً في أكثر من 55 دولة (بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي البالغ 2.75 مليون طن في عام 2023 بسبب تراكم المخزون الاستراتيجي في المواقع العالمية لضمان أمن الإمدادات للعملاء). وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة لتصل إلى 82 % مقارنة بنسبة 76 %.

من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2040. وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستعداد لزيادة إنتاج هذا النوع من الألمنيوم.

وفي عام 2024، زاد إنتاج ألمنيوم الطاقة الشمسية CelestiAL بنسبة 27 % ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8 آلاف طن من ألمنيوم CelestiAL-R المصنوع بالطاقة الشمسية والممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره. وتم تمديد اتفاقية توريد ألمنيوم الطاقة الشمية مع مجموعة BMW للسنوات القادمة.

الحد من الكربون

ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة مصدر تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العمل على بناء خلايا الصهر التجريبية للجيل الجديد من تقنية الصهر، EX، والتي من المتوقع أن تساهم زيادة إنتاج الألمنيوم وفي الحد من كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 12 %. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في خلايا الصهر التجريبية قبل نهاية النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040. وخلال عام 2024، سجلت الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في تنمية أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم.

وتعمل الشركة على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً. حيث تم إنجاز 37 % من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.

وقال عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي.

وشملت خطواتنا الرئيسة عمليتي استحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات. ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية».

وأوقفت حكومة جمهورية غينيا صادرات البوكسيت من غينيا ألومينا كوربوريشن في أكتوبر 2024، ما أدى إلى انخفاض صادرات البوكسيت من 14.1 مليون طن متري رطب في عام 2023 إلى 10.8 مليون طن متري رطب في عام 2024. ونتيجة لذلك، سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انخفاضاً في القيمة الدفترية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن في نهاية العام بقيمة 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار).

صافي الربح

وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار) مقارنة بـ 3.4 مليارات درهم (937 مليون دولار) في 2023. وتعليقاً على قرار الحكومة الغينية، قال عبدالناصر بن كلبان: «نواصل جهودنا من أجل التوصل إلى حل مع الحكومة لاستئناف استخراج البوكسيت وتصديره. وفي الوقت نفسه، نحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار إمداداتنا من المواد الخام اللازمة لعمليات تكرير الألومينا وعمليات الصهر».

وتواصل الشركة دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات، حيث حققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.

وأنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40 % من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام. إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5 %، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة.