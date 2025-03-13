4.92 مليارات درهم إيرادات «سند» في 2024 بنمو 40 %

أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تحقيق نتائج مالية استثنائية لعام 2024، متجاوزة حاجز المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ المجموعة. وأعلنت «سند» تحقيق إيرادات بلغت 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار)، بزيادة قدرها 40% مقارنة بـ3.4 مليارات درهم (925 مليون دولار) في عام 2023، ما يؤكد توسعها السريع ومكانتها الاستراتيجية.

ويعود هذا الأداء الاستثنائي لمجموعة سند نتيجة للطلب العالمي غير المسبوق على خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات، والتوسع في الأسواق العالمية الرئيسة والاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات الطيران الكبرى ومُصنعي المعدات الأصلية على مستوى العالم.

كما حققت «سند» نجاحات مالية ملحوظة عبر وحدة حلول التمويل التابعة لها، والتي أتمت صفقات رئيسة تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار درهم، ما يرسخ مكانة الوحدة ويمهّد الطريق لتطوير استراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.

وعززت «سند» طلباتها البالغة 33 مليار درهم بشراكات بارزة مع كل من طيران موريشيوس، وديوكاليون للطيران وخطوط آسيانا الجوية وليون إير، لترفع قيمة أعمالها المتعاقد عليها بمقدار 4 مليارات درهم في 2024. كما عملت المجموعة على التوسع في استراتيجيتها العالمية من خلال فريق مبيعات مختص في سنغافورة، ما أسهم في ترسيخ حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سريعة النمو، وتعزيز توسع شبكة مبيعاتها العالمية.

وقال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند: «يعكس الأداء القياسي لسند في 2024 نجاح تبنيها استراتيجية أعمال مرنة، وتميزها في الأداء التشغيلي إلى جانب خططها الاستثمارية طويلة الأجل. إن هذا الإنجاز يدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران، ما يرسخ مكانة سند الرائدة في سوق الطيران العالمي. ويعكس نمونا المتواصل متانة نموذج أعمالنا والتزامنا توفير حلول مبتكرة عالمية المستوى لشركائنا انطلاقاً من مقرنا في أبوظبي».

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: يعد تجاوز إيراداتنا 4.92 مليارات درهم دليلاً على قوة الطلب من سوق الطيران العالمي على خدماتنا، وقدراتنا المتقدمة في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات وحلول التمويل.

وبفضل توسعاتنا الاستراتيجية وشراكاتنا الجديدة مع مصنعي المحركات وشركات الطيران وتركيزنا على الابتكار وتوفير الخدمات المتميزة لعملائنا، فإننا في موقع قوي للحفاظ على تقدمنا وريادة مستقبل قطاع الطيران في أبوظبي. وعززت سند مكانتها مزوداً رائداً ومستقلاً في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة.